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مصري يحصل علي جائزة الأمم المتحدة للتميز في دعم الأعمال على مستوي الشرق الاوسط بـالإمارات

حصل  شاب مصرى علي جائزة الأمم المتحدة للتميز من الدرجة الأولى فى دعم الأعمال وتنمية الاستثمارات على مستوى دول الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الـ26 للتميز الحكومي والمدن الذكية، لدول مجلس التعاون الخليجي والذى أقيم بمدينة دبى، خلال…

نادية سلام 11:02 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 11:02 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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حصل  شاب مصرى علي جائزة الأمم المتحدة للتميز من الدرجة الأولى فى دعم الأعمال وتنمية الاستثمارات على مستوى دول الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الـ26 للتميز الحكومي والمدن الذكية، لدول مجلس التعاون الخليجي والذى أقيم بمدينة دبى، خلال الشهر الجاري.

تسليم درع التميز

وقامت الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة، بدولةالإمارات العربية المتحدة، بمنح درع الجائزة للشاب المصري ، الدكتورعبد الله يحي جوهر ، والذي يشغل مدير الشئون المالية والإدارية لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، والحاصل علي درجة الدكتوراة بإدارة الأعمال ، تأكيدا على الجهد المبذول بمدينة عجمان الإعلامية الحرة في استحداث عدد من السياسات والإجراءات مما أدي إلي جذب مايزيد عن ٣٥٠٠ شركة خلال خلال الفتره من 2018 حتي 2020

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ومن جانبه صرح الدكتور عبد الله يحي جوهر أن جائحة كورونا تسببت فى تحدي كبير لكافة المؤسسات والشركات العالمية والتى كان من أهمها التغلب على الآثار السلبية الاقتصادية والجاهزية الكاملة للانظمة الاجرائية والتقنية للعمل أثناء فترات الإغلاق.

وأضاف أن المدينة الإعلامية الحرة بعجمان نجحت فى التمكين من العمل عن بُعد بنسبة ١٠٠٪؜ لكافة الشركات العاملة بها بجانب اتباع سياسات ترشيد الانفاق اثناء الجائحة بما لا يؤثر علي نمو الاعمال.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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