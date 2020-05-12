مصري يحصل على 94 ألف جنيه مستحقات متأخرة لدى كفيله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية نزاع المواطن المصري “ماجد.ع.أ.ز” الذي يعمل أخصائي أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية، وحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، بإجمالي 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن “ماجد.ع.أ.ز” الذي يعمل أخصائي أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية بالطرق الودية وحصوله علي مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي المستوصف للمطالبة بمستحقات المواطن المذكور بالطرق الودية، واستجاب كفيله وتم تحصيل المستحقات البالغة 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها، فضلا عن تأشيرة خروج وعودة .

