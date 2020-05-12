اقتصاد وأسواق

مصري يحصل على 94 ألف جنيه مستحقات متأخرة لدى كفيله بالسعودية

الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن
دعاء حسني 6:36 م, الثلاثاء, 12 مايو 20 6:36 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية نزاع  المواطن المصري “ماجد.ع.أ.ز” الذي يعمل أخصائي أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية، وحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، بإجمالي 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن “ماجد.ع.أ.ز” الذي يعمل أخصائي أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية بالطرق الودية وحصوله علي مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي المستوصف للمطالبة بمستحقات المواطن المذكور بالطرق الودية، واستجاب كفيله وتم تحصيل المستحقات البالغة 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها، فضلا عن تأشيرة خروج وعودة .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

5 آلاف عامل غير منتظم يصرفون المنحة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية

دعاء حسني 6:16 م, الأحد, 3 مايو 20

الأردن تفتح الباب أمام العمالة الراغبة في العودة للتسجيل بمنصة إلكترونية

دعاء حسني 6:23 م, الأربعاء, 29 أبريل 20

القوى العاملة: السعودية تسهل إجراءات تأشيرة العمل

دعاء حسني 9:55 م, السبت, 25 أبريل 20

القوى العاملة : إيطاليا تدرس قانونًا لتشغيل 200 ألف مهاجر

دعاء حسني 5:48 م, الأثنين, 20 أبريل 20

«القوى العاملة» تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص

دعاء حسني 4:51 م, الأثنين, 20 أبريل 20

«القوى العاملة» تنفي فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

دعاء حسني 4:43 م, الأثنين, 20 أبريل 20