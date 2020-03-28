«مصري ماركت» توفر كولونيا 555 بسعر 65 جنيهًا أون لاين

وأرفقت المنصة صورًا لنوعيات مختلفة من الكولونيا على موقعها الإلكتروني كأحدث المنتجات التى تقوم ببيعها في الفترة الحالية، لكنها قالت "خلص وجاي في الطريق".

أتاحت منصة “مصري ماركت” كولونيا 555 والشبراوبيشي للبيع للجمهور عبر موقعها الإلكتروني بسعر 60 و65 جنيهًا مع توصيلها للمنزل.

وأرفقت المنصة صورًا لنوعيات مختلفة من الكولونيا على موقعها الإلكتروني كأحدث المنتجات التى تقوم ببيعها في الفترة الحالية، لكنها قالت “خلص وجاي في الطريق”. صورة لمنتجات كولونيا555 وقسمة

واشتعل الطلب على كولونيا 555 والشبراويشي، في الفترة الماضية، كإحدى أبرز الأدوات فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يحتوي العطر على نسبة 70% تركيز من الكحول المطهر.

كان رئيس شركة عمر أفندي اللواء أيمن سالم قد قال إن شركته حصلت على كولونيا 555 وكحول من الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لبيعها في الفروع التابعة لها؛ لتوفير احتياجات المستهلكين.

وكان لـ”المال” سبق الانفراد بإجراء أول حوار صحفي مع مدير مصنع العطور، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، وكذلك بالكشف عن الكميات التى ستطرحها الشركة في المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة.

وقال الكيميائي خالد درديري، مدير مصنع العطور، إن المصنع لديه القدرة على تغطية احتياجات جميع محافظات جمهورية مصر العربية؛ لاستخدامها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقال محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر، إنه تم طرح 30 ألف عبوة من الكولونيا بسعر 38 جنيهًا للعبوة، و4 ملايين لتر من الكحول.

ومنصة “مصري ماركت” أسسها هاني جرجس لبيع المنتجات المصرية إلكترونيًّا مع التركيز على المنتجات التى كانت لها شهرة واسعة في الماضي ولم تعد بنفس الانتشار في الفترة الحالية مثل منتجات شركتي قها وإدفينا للصناعات الغذائية.

وفيما يلي حوار تلفزيوني مع رئيسها