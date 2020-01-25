مصري في الصين يتحدث عن فيروس كورونا «مرعب وأسوأ مما يتخيله أحد»

وصف إبراهيم نجم ،مصري يعيش في الصين ، الحالة التى تشهدها المدن الصينية بعد انتشار فيروس كورونا بالمرعبة أن الأمر أكبر مما يتخليه الجميع والتطورات للأسوء من لخطة للاخرى .

حديث نادر للرئيس الصيني ” ده أمر جلل”

” مش عار ف أوصف ..بكين وقعت ..تخيل عاصمة الصين وقعت !..الرئيس الصيني يطلع يتكلم بنفسه د أمر جلل ” ، هذا ما قاله ابراهيم نجم لـ” المال ” عند الاستفسار عن فيروس كورونا.



واجتمع الرئيس الصيني شي جين اليوم باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، وقال أن الصين يمكنها “الانتصار في المعركة” ضد فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 42 شخصا في الصين حتى الآن.

لا إصابات بين المصريين والسفارة تدشن “جروب ويتشآت” للتواصل

أكد ابراهيم ، الذي يعمل كمستثمر ورائد أعمال – أنه حتى الآن لم يصب أى مصري ،ولكن الشارع الذي يعيش فيه شهد إصابتين ،لافتاً إلى أن السفارة المصرية في بكين على تواصل لحظي مع المصريين في مقاطعة خوباي وتم عمل حصر بهم ويقدر عددهم بنحو ا 315 طالبا .

وذكر أن ” خوباي ” تضم غالبية الطلاب المصريين الذين يدرسون بالصين .

وقال إبراهيم – وهو زوج لصينية – أن السفير المصري يتواصل شخصيا معهم بشكل مباشر وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمر لحظة بلحظة عبر جروب “ويتشات” المماثل لتطبيق “واتس آب” ، لابلاغهم بكافة التعليمات الجديدة أولا بأول . إبراهيم نجم مع أسرته

مباحثات إجلاء ..وأمريكا بدأت والأردن أرسلت طائرة

وقال أن السفارة المصرية لازالت تبحث إمكانية إجلاء بعض الرعايا المصريين ، مشيرا إلى أن دول مثل أمريكا بدأت في اجلاء رعاياها بينما أرسلت الأردن احدى الطائرات للقيام بنفس المهمة .

إكتشاف متاخر بلا علاج

وذكر أن الجميع يعلم خطورة الأمر وصعوبة السيطرة عليه مشيراً إلى أن أزمة الفيروس أن اعراضه تظهر بعد أسبوع أو اسبوعين وليس له علاج وجهاز المناعة هو القادر فقط على مواجهته .

وتابع أن عدد المصابين حالياً بلغ 1049 حالة من بينهم 42 حالة وفاة .

وأعلنت السلطات لصينية اليوم تعليق المواصلات العامة من و إلي و داخل بكين لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وتم اغلاق 13 مدينة بمقاطعة خوباي كما أحركة الافواج السياحية توقفت .

وأكد الرئيس الصيني شى جين بينج اليوم أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة، وهو تعليق نادرا ما يحدث .

تدابير استثنائية

واتخذت الحكومة الصينية اليوم سلسلة إجراءات استثنائية، للكشف عن حالات الإصابة في الطائرات والقطارات والحافلات بشكل مبكر.

وقال بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية بالصين أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم “فورا” إلى مركز صحي.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بينما اتخذت السلطات تدابير استثنائية أخرى داخل خمس مدن تضم نحو 56 مليون نسمة اليوم السبت، في محاولة لاحتواء المرض.

ونشرت القوات المسلحة الصينية، أمس الجمعة، طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس، وفقا لما أعلنته السلطات العسكرية.

وأعلنت الجمعة وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، عن تأسيس فريق بحث وطني يتألف من 14 خبيرا، للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس “كورونا” الجديد في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وقالت الوزارة، إن فريق البحث لمكافحة الفيروس يعتبر جزءا من مشروع علمي- تكنولوجي عاجل للوزارة، تم إطلاقه بشكل مشترك مع لجنة الصحة الوطنية وإدارات أخرى في اجتماع عقد مؤخرا.

وسيوفر المشروع دعما علميا تكنولوجيا في 10 ميادين بحثية، بما فيها تعقب الفيروس وانتقاله وطرق التعقب والتغير الجيني وتطوير لقاح يقضي عليه.