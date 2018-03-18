مصريو الخارج يواصلون التصويت فى الانتخابات الرئاسية

حسين رجبحفلت عمليات تصويت المصريين بالخارج، فى اليوم الثانية للانتخابات الرئاسية، بالعديد من المشاهد والمظاهر الاحتفالية.وتجرى الانتخابات الرئاسية فى الخارج بعدد 139 بعثة دبلوماسية، تتواجد فى 124 دولة، على مدار 3 أيام، تنتهى اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات،

حسين رجب

حفلت عمليات تصويت المصريين بالخارج، فى اليوم الثانية للانتخابات الرئاسية، بالعديد من المشاهد والمظاهر الاحتفالية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى الخارج بعدد 139 بعثة دبلوماسية، تتواجد فى 124 دولة، على مدار 3 أيام، تنتهى اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكدت فى مؤتمر صحفى بالقاهرة أمس السبت، انتظام عملية التصويت، وعدم وجود شكاوى، مؤكدة أن التقارير المبدئية تشير إلى أن نسبة من أدلوا بأصواتهم جيدة، وأن الإجراءات تجرى بصورة مرضية.

وبحسب صور تناقلتها وزارتى الخارجية، والهجرة، عبر صفحتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اصطف طابور طويل من المصوتين المصريين، أمام مقر البعثة الدبلوماسية فى النمسا.

وفى الأردن، قدم المصريون استعراضاً بالأعلام والأغانى، قبيل توجههم للتصويت، وظهرت تجمعات للمصوتين ترفع علامات النصر، فى عدة مقار اقتراع، بتركيا، وكندا، وكازاخستان، والصين، والدنمارك، ونيويورك، وإيطاليا، واليونان، ولبنان، وألمانيا، وأوغندا، وفرنسا، وطوكيو. كما شهدت عمليات التصويت مشاركة متحدى الإعاقة من المصريين بالخارج، الذين رفعوا العلم المصرى فى أكثر من مقر اقتراع.

ويترشح فى الدورة الحالية للانتخابات الرئاسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس، على أن تعلن النتيجة، ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 2 أبريل المقبل، فيما تقدم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومى 3 و4 أبريل.

وحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى وقت سابق، فإنه من المقرر حال وجود جولة للإعادة، أن تجرى للمصريين بالخارج أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وللمصريين بالداخل أيام 24، 25 و26 من الشهر ذاته، على أن تعلن الهيئة النتيجة النهائية، ونشرها بالجريدة الرسمية 1 مايو.