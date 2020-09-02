«مصريون بالخارج» يسعون إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة

أعلنت مجموعة من المصريين بالخارج عن انطلاق مبادرة “صحتنا بإيدينا” والتي تسعى لإنشاء أكبر مدينة طبية متكاملة في مصر بأيدي المصريين، وبما يحقق الخدمة الطبية المتميزة للمصريين.

وفي هذا السياق، أعلن دكتور يحيى عيّاد – رجل أعمال مصري بالكويت وصاحب فكرة المبادرة – أن المبادرة تسعى لإنشاء مدينة طبية متكاملة تحتوي على مجموعة مستشفيات نموذجية في كافة التخصصات الطبية مثل مستشفى للأطفال، والرمد والعيون، والعظام، والأورام، والصدر، بالإضافة إلى حضانات للأطفال، ومراكز تأهيلية، ومختبرات، ومراكز أشعة متطورة. رجل الأعمال يحي عياد

وأضاف دكتور عيّاد أن المدينة الطبية بسعة ٢٠ ألف سرير و ١٠٠٠ سرير رعاية مركزة، وملحق بها مصانع طبية خارج مجمع المستشفيات مثل مصنع مستلزمات طبية، ومصنع كواشف سريعة للأمراض الوبائية.

وعن الموقع المقترح للمدينة أوضح دكتور عيّاد أن الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة (تحديدا طريق مصر إسكندرية الصحراوي) هو الأنسب لإقامة هذا المشروع نظرا لقربه من محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية والإسكندرية والجيزة والقاهرة.

وعن كيفية تمويل المشروع، أوضح الدكتور عيّاد أن الفكرة تقوم على دعوة المصريين لبناء مدينة طبية لهم يستفيدون بشكل مباشر من خدماتها الطبية المتميزة بتكلفة بسيطة للمصريين، حيث إن هناك عددا كبيرا من المصريين يدفعون أقساطاً كبيرة لشركات التأمين الخاصة سعياً للحصول على خدمة طبية متميزة في المستشفيات الخاصة، وبالتالي فإنه من الأجدى أن يتم ذلك في إطار الدولة التي يمكن أن تسهم في هذه المبادرة بشكل فاعل بما يمثل مشروعاً قومياً يخدم مجال الصحة في مصر، وبما يضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

ويأتي إنشاء المدينة في إطار سعيهم المتواصل للترويج لوطنهم الأم في كافة المحافل الدولية، وكذلك دعم القطاع الطبي وزيادة المراكز الطبية الهادفة الي خدمة المواطنين.

وتسعى وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية إلى عمل قوافل طبية مجانية تهدف إلى علاج المصريين مجانا، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، ودعم تلك الأسر لمواجهة الأمراض المختلفة.