مصرية في قائمة الـ 100 المالية المؤثرة في أمريكا

ليلى بنس تحصل على المرتبة 34 ضمن قائمة أكثر ١٠٠ شخصية مالية مؤثرة في الولايات المتحدة.
ولاء البري
قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التهنئة للسيدة ليلى بنس مستشارة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحدى المشاركات بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، لتكريمها ضمن قائمة أكثر ١٠٠ شخصية مالية مؤثرة في الولايات المتحدة.
وحصلت بنس على المرتبة 34 من بين 100 من مستشاري الثروة المستقلين، من الرجال والنساء من المستشارين الماليين الأبرز عالميا.
وعبرت مكرم عن فخرها بإنجاز المصريين بالخارج ونجاحاتهم المستحقة كثمار جهد دؤوب مما يمثل النموذج المشرف للمواطن المصري الذي يرفع اسم مصر في الداخل والخارج.
جاء تكريم بنس وفق تصنيف أجرته صحيفة بارونز التابعة لوول ستريت جورنال، وعملت على تصنف جميع مديري الثروات في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن بنس تمتلك قصة نجاح كبيرة خلال رحلتها الطويلة للولايات المتحدة، حيث هاجرت بنس مصر وعمرها 9 سنوات، وعملت بائعة للهوت دوج في جزيرة ستاتن بنيويورك؛ لتوفير مصروفات دراستها.
وسكنت بنس في نيويورك ثم انتقلت إلى كالفورنيا ودرست بجامعتها، وتخصصت في الاقتصاد وعشقت التعامل في الأوراق المالية وبدأت العمل بشكل صغير في الاستثمار مع المقربين من الأصدقاء، ودرست أكثر وأكثر حتى أصبحت متخصصة ووصلت لدرجة مخطط مالي معتمد وأصبحت لأكثر من 35 عامًا تدير هذا العمل، وتدير أموالًا لأكثر من 1.5 مليار دولار لعملاء ورجال أعمال فى أكبر اقتصاديات العالم.
و شاركت المستشارة “ليلى بنس”، في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”؛ ، لطرح رؤيتها الاقتصادية وتقديم خبراتها لمصر، وساهمت في وضع أفكار من شأنها خلق اقتصاد قوي في مصر، وتعد مثال حي للمرأة المصرية الناجحة التي استطاعت أن تثبت قوتها وتفوقت فى عدة مجالات.