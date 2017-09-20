مصرية في قائمة الـ 100 المالية المؤثرة في أمريكا

ليلى بنس تحصل على المرتبة 34 ضمن قائمة أكثر ١٠٠ شخصية مالية مؤثرة في ‏الولايات ‏المتحدة.ولاء البري قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التهنئة للسيدة ‏ليلى بنس مستشارة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحدى المشاركات ‏بمؤتمر ‏مص

ليلى بنس تحصل على المرتبة 34 ضمن قائمة أكثر ١٠٠ شخصية مالية مؤثرة في ‏الولايات ‏المتحدة.

ولاء البري

قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التهنئة للسيدة ‏ليلى بنس مستشارة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحدى المشاركات ‏بمؤتمر ‏مصر تستطيع بالتاء المربوطة، لتكريمها ضمن قائمة أكثر ١٠٠ شخصية مالية مؤثرة في ‏الولايات ‏المتحدة.

وحصلت بنس على المرتبة 34 من بين 100 من مستشاري الثروة ‏المستقلين، من الرجال ‏والنساء من المستشارين الماليين الأبرز عالميا‎.‎

وعبرت مكرم عن فخرها بإنجاز المصريين بالخارج ونجاحاتهم المستحقة كثمار جهد دؤوب ‏مما يمثل النموذج المشرف للمواطن المصري الذي يرفع اسم مصر في الداخل والخارج‎.‎

جاء تكريم بنس وفق تصنيف أجرته صحيفة بارونز التابعة لوول ستريت جورنال، وعملت ‏على ‏تصنف جميع مديري الثروات في الولايات المتحدة.‏

جدير بالذكر أن بنس تمتلك قصة نجاح كبيرة خلال رحلتها الطويلة للولايات ‏المتحدة، ‏حيث ‏هاجرت بنس مصر وعمرها 9 سنوات، وعملت بائعة للهوت دوج في ‏جزيرة ‏ستاتن ‏بنيويورك؛ لتوفير مصروفات دراستها.

وسكنت بنس في نيويورك ثم انتقلت ‏إلى ‏كالفورنيا ودرست ‏بجامعتها، وتخصصت في الاقتصاد وعشقت التعامل في ‏الأوراق ‏المالية وبدأت العمل بشكل ‏صغير في الاستثمار مع المقربين من الأصدقاء، ‏ودرست ‏أكثر وأكثر حتى أصبحت متخصصة ‏ووصلت لدرجة مخطط مالي معتمد ‏وأصبحت لأكثر من ‏‏35 عامًا تدير هذا العمل، وتدير ‏أموالًا لأكثر من ‏‏1.5 مليار دولار لعملاء ورجال أعمال فى ‏أكبر اقتصاديات العالم‎.‎

و شاركت المستشارة “ليلى بنس”، في ‏مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”؛ ، ‏لطرح ‏رؤيتها الاقتصادية وتقديم ‏خبراتها لمصر، وساهمت في وضع أفكار من ‏شأنها خلق ‏اقتصاد ‏قوي في مصر‎، وتعد مثال حي للمرأة المصرية الناجحة ‏التي استطاعت أن تثبت ‏قوتها ‏وتفوقت فى عدة مجالات.‏