مصرية تهنئ زوجها بزفافه الثاني وتشعل مواقع التواصل

متابعات: تسببت تدوينة كتبتها سيدة في جدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ هنّأت السيدة زوجها بزواجه الثاني. وقالت علا مهتدي في تدوينة على صفحتها على موقع "فيسبوك": "أبلغني زوجي برغبته في التعدد؛ فرشحت له صديقة لي وأختاً حبيبة، آمل أن أكون وإياها مثالاً يُحتذى في تصحيح الفكرة المج

متابعات:





تسببت تدوينة كتبتها سيدة في جدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ هنّأت السيدة زوجها بزواجه الثاني.

وقالت علا مهتدي في تدوينة على صفحتها على موقع “فيسبوك”: “أبلغني زوجي برغبته في التعدد؛ فرشحت له صديقة لي وأختاً حبيبة، آمل أن أكون وإياها مثالاً يُحتذى في تصحيح الفكرة المجتمعية السلبية عن التعدد، وإني لأسأل الله لنا جميعاً سعادة وارفة وحياة مكللة بتوفيق الله مغمورة بمرضاته.. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير”، وفقا لصحيفة سبق.

وأضافت الصحيفة: هوجمت السيدة وزوجها بسبب هذه التدوينة؛ مما دعا الزوج ليكتب تدوينتين للرد على الهجوم، قائلاً: “لا أحب تداول الأخبار الخاصة على الصفحات العامة؛ ولكنها رسالة حب وشكر ووفاء، أزجيها لزوجتي الغالية .. يوم أمس تم -بفضل الله- عقد قراني على السيدة سمر وهي إحدى صديقات زوجتي المقربات، وقد تم الأمر منذ بدايته بمعرفة ومباركة زوجتي الأولى، وكان هذا منها بمنتهى الكرم والترفع عن كل حظ من حظوظ النفس.. هي رسالة شكر أؤكدها مرة أخرى، وأسأل الله تعالى الخير والبركة والتوفيق للجميع.. ولا تنسونا من بركات دعائكم مع الساعات الأولى لهذا الشهر الكريم”.

وعاد الزوج للردّ مرة أخرى قائلاً: “كونوا على ثقة أن هناك الآلاف من المأجورين تُجَنّدهم مراكز متخصصة في محاربة التعدد”.