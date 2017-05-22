مصرية تضع 5 توائم فى الشهر السابع

أحمد صبرىأجرى قسم النساء والتوليد بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، ولادة 5 توائم منهم 3 إناث و 2 ذكور عقب إجراء عملية قيصرية فى الشهر السابع من الحمل وهى من الحالات النادرة.وتعد ولادة التوائم الخمسة الثانية للأم زينب زينهم 29 عاما، وقد أوضح الطبيب المشرف على حالة الأم أنها بصحة جيدة.

أحمد صبرى أجرى قسم النساء والتوليد بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، ولادة 5 توائم منهم 3 إناث و 2 ذكور عقب إجراء عملية قيصرية فى الشهر السابع من الحمل وهى من الحالات النادرة. وتعد ولادة التوائم الخمسة الثانية للأم زينب زينهم 29 عاما، وقد أوضح الطبيب المشرف على حالة الأم أنها بصحة جيدة. وأوضح طبيب الأطفال المشرف على حالة التوائم الخمسة وضعهم لمدة يومين على اجهزة التنفس الصناعي، وتدريجياً تم رفعها عنهم وتركيب خط وريدي لتغذيتهم ثم وضعهم داخل الحضانات لزيادة الوزن، مؤكدا أنهم في وضع صحى جيد الآن.