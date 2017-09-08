مصرى يحصل على 220 ألف جنيه مستحقات عمله بالسعودية

دعاء حسنى أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة المواطن "إبراهيم .ف"، الذي يطلب مساعدته في الحصول علي باقي مستحقاته لدي كفيلة بالمملكة، وذلك فى إطار حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج

دعاء حسنى

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة المواطن “إبراهيم .ف”، الذي يطلب مساعدته في الحصول علي باقي مستحقاته لدي كفيلة بالمملكة، وذلك فى إطار حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج أول بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أوضح فيه أن مكتب التمثيل العمالى قام بالتواصل مع المواطن في مصر للحصول علي البيانات الخاصة بالكفيل، وتم زيارته ومطالبته بباقي مستحقات المواطن لديه وقد حصل على 43 ألف ريال، وتبقي له 24 ألفاً وعد بإرسالها للمواطن، وقد تم المتابعة مع الكفيل الذي قام بإرسال 4 آلاف ريال، ليصل ما تم الحصول عليه 47 ألف ريال سعودي، “أي ما يقرب من 220 ألف جنيه مصري”، ووعد الكفيل باستكمال دفع مستحقات المواطن المتبقية وقدرها 40 آلاف ريال قريبًا، نظراً لتعذره المالي الشديد الذي يعلمه المواطن.