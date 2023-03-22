مصروفات سوق التأمين تتجاوز 16,1 مليار جنيه في 2022 (جراف)

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي مصروفات سوق التأمين (ممتلكات ومسئوليات)، في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 16,1 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ14,1 مليار جنيه تقريبًا في نهاية العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 12.4%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع مصروفات شركات التأمين (ممتلكات ومسئوليات) بالقطاع الخاص بنهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 10,3 مليار جنيه تقريبًا مقارنة بـ9 مليار جنيه تقريبًا خلال العام السابق، بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 12.6%.

وارتفع إجمالي مصروفات شركات التأمين (ممتلكات ومسئوليات) التابعة للقطاع العام في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 5,8 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ5,1 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 12%.

والجراف التالي يوضح حجم مصروفات شركات التأمين في العام المالي 2021/2022 لأكبر 10 شركات من حيث المصروفات: