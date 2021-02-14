مصروفات خدمة الدين تتراجع 1.8% خلال 5 أشهر

تراجعت مصروفات خدمة الدين الحكومي بنسبة 1.8% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، لتسجل 488 مليار جنيه، في ظل تراجع الفوائد، والأقساط المسددة.

نتيجة تراجع الأقساط والفوائد المسددة

وتتوزع إجمالي مصروفات خدمة الدين بين الفوائد المسددة، والتي تراجعت بدورها خلال الفترة المذكورة بـ 7.6%، لتسجل 213.9 مليار جنيه، وإجمالي الأقساط المسددة، التي انخفضت 12.2%، مسجلة 234.2 مليار جنيه.

وتسجل فوائد خدمة الدين الحكومي المقرر سدادها العام المالي الجاري على 3.2% من الناتج المحلي، بينما يستحوذ إجمالي الأقساط على 3.6% من الناتج المحلي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن مؤشرات الموازنة للفترة المذكورة