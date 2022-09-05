مصروفات المدارس 2023.. إجراءات قبول ملفات الطلاب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس 2023، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، حيث يبحث أولياء الأمور عن مصروفات المدارس الحكومية 2023 وآليات الدفع، إذ تعد مصروفات المدارس الحكومية أحد الإجراءات الأساسية لقبول ملفات الطلاب، المتقدمين للالتحاق بالمدارس.

وجاءت مصروفات المدارس الحكومية 2023 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم كالتالي:

مصروفات المدارس الحكومية 2023 مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وحتى الصف الرابع الإبتدائي 305 جنيهات.

مصروفات المدارس الحكومية 2023

تأتى مصاريف المدارس الحكومية 2023 للصف الخامس الإبتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

وجاءت مصاريف المدارس الحكومية 2023 للصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا.

وتبلغ مصاريف المدارس الحكومية 2023 للصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهًا.

وفيما يتعلق بمصاريف المدارس الحكومية 2023 للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيهًا.

وتأتى مصاريف المدارس الحكومية 2023 لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه: 205 جنيهًا.

طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية

تأتي طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2023 من خلال مكاتب البريد على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، على أن يستلم الطالب الكتب الدراسية مقابل إيصال السداد.

بداية العام الدراسي الجديد للمدارس 2023

جاءت خريطة بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023 كشفت عن بدء الدراسة اعتبارًا من يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهى يوم الخميس 8 يونيو 2023.

وتصل مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية بالنسبة للفصل الدراسي الأول 98 يوما، بينما الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهي يوم الخميس 26 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 14 يناير 2023، وحتى يوم الخميس 26 يناير 2023.

تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة

تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 28 يناير 2023، وتنتهى يوم الخميس 9 فبراير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 12 فبراير 2023، وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، ويحين موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 3 يونيو 2023.