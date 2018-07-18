مصروفات الجامعات الخاصة ودور حقوق الإنسان بالبرلمان ..أهم فقرات التوك شو

رحاب صبحى أسرة فيلم "الرجل الأخطر" فى آخر النهاريستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، أسرة فيلم "الرجل الأخطر" في برنامج "آخر النهار"، في الثامنة مساءً على قناة النهار للحديث عن كواليس الفيلم الذي سيعرض يوم الأربعاء المقبل في جميع دور العرض.فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد



رحاب صبحى



أسرة فيلم “الرجل الأخطر” فى آخر النهار



يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، أسرة فيلم “الرجل الأخطر” في برنامج “آخر النهار”، في الثامنة مساءً على قناة النهار للحديث عن كواليس الفيلم الذي سيعرض يوم الأربعاء المقبل في جميع دور العرض.

فيلم “الرجل الأخطر” كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه يوم الأربعاء المقبل، وبه إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشويه الذي حدثت لمصر في الآونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.

“الرجل الأخطر” بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا وتأليف جوزيف فوزي ومن إخراج الدكتور مرقس عادل.





“ملف الجامعات المصرية” موضوع “مصر النهاردة” على الأولى



تفتح الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها “مصر النهاردة” فى العاشرة مساءً على القناة الأولى ملف الجامعات الخاصة في مصر.

وتتساءل الحلقة عن أسباب الارتفاعات الضخمة في مصروفات الجامعات الخاصة؟ ولماذا تطالب الجامعات الخاصة بزيادة حصتها فى كليات القمة؟.

ويستضيف البرنامج كلا من الدكتور صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والدكتورة شيرين فراج عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والكاتب الصحفى رفعت فياض.

دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى “مساء dmc”



يسضيف الإعلامي أسامة كمال، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى برنامجه “مساء dmc”، في العاشرة مساءً.

ويتحدث “عابد” خلال الحوار، عن عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومراقبة السجون وحماية الحريات.

وفي نفس الحلقة، يفتح أسامة كمال حوارًا خاصًا مع عدد من أسطوات مصر، وذلك ضمن الفقرة الأسبوعية “أسطوات مصر”.



جورج إسحاق يوضح حقيقة مكالمته مع مكملين فى “90 دقيقة”



يستضيف برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور فى الثامنة مساءً، جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ليكشف حقيقة مكالمته التى أجرتها معه قناة مكملين الإخوانية.

ويوضح إسحاق كواليس وتفاصيل تلك المكالمة التى أذاع برنامج 90 دقيقة جزءا منها فى حلقة أمس وتسببت فى استياء وغضب الوسط السياسي. البرنامج تقديم محمد الباز.

