مصرللطيران تشارك فى الجمعية العمومية الـ73 للأياتا بالمكسيك

شاركت مصر للطيران فى اجتماعات مجلس المحافظين والجمعية العمومية للاتحاد الدولى للنقل الجوى (أياتا)، فى دورتها الـ73 التى انعقدت مؤخراً فى مدينة كانكون المكسيكية.

وقال بيان عن الشركة منذ قليل إن الجمعية العمومية تمت فى الفترة من 4 الى 6 يونيو الحالى، بمشاركة أكثر من 250 شركة طيران وهى الاعضاء فى الاتحاد وعدد من خبراء صناعة النقل الجوى على مستوى العالم.

وأضاف البيان أنه تم انتخاب صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عضوًا فى لجنة الترشيحات لعام 2018، وهى اللجنة المعنية باختيار أعضاء مجلس المحافظين، والذى بدوره يضع الرؤية المستقبلية ويتابع السياسات والاستراتيجيات والمشروعات الجديدة للأياتا، وأيضًا قيامه بعمل التكتلات اللازمة بالتعاون مع منظمات الأخرى لتحسين أداء شركات الطيران على مستوى العالم، بالإضافة إلى عضويته الحاليه بمجلس المحافظين بالأياتا.

وأعرب مسلم خلال البيان عن سعادته لانتخابه عضواً فى لجنه الترشيحات بالاتحاد الدولى للنقل الجوى والذى يعد بمثابه تأكيد على مكانة مصر للطيران على مستوى العالم وريادتها بالقارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط.

وأضاف مسلم قائلاً: “لقد نالت جمهورية مصر العربية متمثلة فى شركتها الوطنية خلال هذا المحفل الدولى المهم على إشادة الأياتا لجهودها المبذوله فى العمليات والاجراءات المتعلقة بالتحويلات الماليه بين الدول.”

وأشار أن هذه الإشاده هى شهاده دوليه تضاف لرصيد مصر للطيران من الاعتمادات الدوليه وغيرها التى تقر بدور الشركة الفعال على مستوى صناعة النقل الجوى حول العالم.

وقد تناولت الجمعية العمومية بحث العديد من الموضوعات الرئيسية واعتماد العديد من القرارات من اهمها أمن الطيران وتحديث عمليات الشحن الجوي، سبل إيجاد وقود بديل.

وتتطرقت الجلسات الى مناقشة قضايا أخرى منها إيجاد الوسائل البديلة لحظر اصطحاب بعض الأجهزة الإلكترونية، وتشجيع الابتكار وتيسير إجراءات التجارة البينية، والمحافظة على البيئة، ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتطوير صناعة النقل الجوى حول العالم.

ووفق البيان، حضر رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران الاجتماع المشترك بين الاياتا والافرا وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات شركات الطيران الافريقيه لمناقشة بعض المشاريع المشتركة وتعيين الرئيس الجديد للافرا والاتفاق على عقد اجتماع اللجنة التنفيذية القادم للأفرا فى القاهرة فى يوليو ٢٠١٧.

يذكر أن مصرللطيران هى شركة الطيران السابعة على مستوى العالم من حيث تاريخ انضمامها للاتحاد الدولى للنقل الجوى “الاياتا “والذى يعد اكبر منظمة دولية تقع تحت مظلتها معظم شركات الطيران حول العالم.