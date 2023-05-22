مصرف «QNB الأهلي» يرعى الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي

أعلن

الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي

عن رعايته لـ”الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي” التي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 ـ 26 مايو تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا.

وتأتي رعاية QNB الأهلي لـ «الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي» تأكيدا للمشاركة الفعالة التي يقوم بها البنك في تبني كافة الأفكار والجهود والخطط التي تسهم في تعزيز التعاون بين جميع المشاركين في إثراء دعم ملف المناخ والبيئة لحاجتنا الماسة إليه كمجتمع عربي وأفريقي وعالمي من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية وحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية من تداعيات الانبعاثات التي تهدد حياة الأسر والمجتمعات والتطلع إلى زيادة جهود التنمية في القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو واحد وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى حوالي 4000 مشارك.