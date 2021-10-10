مصرف لبنان يوافق على صرف 100 مليون دولار لتدبير الوقود

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنها حصلت أمس الأول على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار بهدف شراء الوقود اللازم لزيادة ساعات التغذية الكهربائية أواخر الشهر الجاري عبر الشبكة الحكومية للبنان.

وأكدت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن وزير الطاقة وليد فياض أرسل إلى دائرة المناقصات لإجراء استدراج العروض لاستيراد الوقود، ويساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الحالي.

وأوضح فياض مواصلة جهوده منذ تسلمه لمهامه في وزارة الطاقة والمياه بكل ما أوتى من عزم وإرادة للعمل في سبيل تأمين الأفضل للشعب اللبناني.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي كلفت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي وزير المالية بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وأعلن وزير الطاقة اليوم أن شبكة الكهرباء بلبنان عادت الى عملها الطبيعي، وفقا لما كانت عليه قبل نفاد الوقود (مادة الغاز أويل) في محطتي توليد الكهرباء دير عمار والزهراني.