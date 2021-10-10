طاقة

مصرف لبنان يوافق على صرف 100 مليون دولار لتدبير الوقود

لزيادة ساعات التغذية الكهربائية
المال - خاص 9:48 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 9:48 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنها حصلت أمس الأول على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار بهدف شراء الوقود اللازم لزيادة ساعات التغذية الكهربائية أواخر الشهر الجاري عبر الشبكة الحكومية للبنان.

وأكدت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن وزير الطاقة وليد فياض أرسل إلى دائرة المناقصات لإجراء استدراج العروض لاستيراد الوقود، ويساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الحالي.

اقرأ أيضا  «المصرية لنقل الكهرباء» توقع 3 عقود لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية

وأوضح فياض مواصلة جهوده منذ تسلمه لمهامه في وزارة الطاقة والمياه بكل ما أوتى من عزم وإرادة للعمل في سبيل تأمين الأفضل للشعب اللبناني.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي كلفت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي وزير المالية بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية.

اقرأ أيضا  باستثمارات مليار جنيه .. «الملا»يضع حجر الأساس لمحطة معالجة الحمد

وأعلن وزير الطاقة اليوم أن شبكة الكهرباء بلبنان عادت الى عملها الطبيعي، وفقا لما كانت عليه قبل نفاد الوقود (مادة الغاز أويل) في محطتي توليد الكهرباء دير عمار والزهراني.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مدبولي وعبد الملك يبحثان التعاون في قطاعات البترول والغاز وهيكلة الموانئ في اليمن (صور)

صفية حمدي 8:50 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

الحكومة تناقش سيناريوهات مواجهة ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية بالسوق العالمية

صفية حمدي 3:22 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «إنبى» و«تكنيب» الإيطالية

نسمة بيومي 3:11 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

باستثمارات مليار جنيه .. «الملا»يضع حجر الأساس لمحطة معالجة الحمد

نسمة بيومي 1:53 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

70 مليار كيلو وات ساعة إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة خلال أول 5 أشهر

عمر سالم 10:01 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

انخفاض مخزونات الفحم فى الهند ينذر بتفاقم أزمة الكهرباء

أحمد فراج 9:59 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21