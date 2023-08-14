مصرف لبنان يقرر تجميد حسابات المحافظ السابق رياض سلامة

قرر مصرف لبنان ، الإثنين، تجميد حسابات المحافظ السابق رياض سلامة

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لننان اليوم الاثنين 14 2023 قرارا قضى بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة إلى محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة ونجله وآخرين بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.



وشملت أسماء الأشخاص الذي تم تجميد حساباتهم ماريان الحويك، انا كوساكوفا، ندي رياض سلامة، رجا سلامة، ورياض سلامة.