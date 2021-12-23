أسواق عربية

مصرف لبنان المركزي يمدد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير

منعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار
مصطفى الجُدي 11:30 م, الخميس, 23 ديسمبر 21 11:30 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

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قال مصرف لبنان المركزي، في بيان اليوم الخميس، إنه قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير.

وكان البنك ذكر في 16 ديسمبر، أنه سيزود البنوك بالدولار الأمريكي عن طريق منصة الصرف الأجنبي (صيرفة)، حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار

لأصحاب الودائع بدلا من صرفها بالليرة اللبنانية.

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وفي يونيو الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي أن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019، سيمكنهم الحصول على 400

دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وفي السابق، منعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار، كما منعت التحويلات للخارج.

وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحا للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900

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ليرة للدولار.

ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء، لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.

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بقلم مصطفى الجُدي

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