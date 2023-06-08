مصرف قطر المركزي يُعلن ارتفاع الإحتياطي الأجنبي إلى 49.8 مليار دولار

سجلت احتياطيات الأجنبية لدولة قطر و السيولة بالعملات الأجنبية ارتفاعا إلى نحو 65.8 مليار دولار في مايو هذا العام، مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الرسمية إلى 49.8 مليار دولار بزيادة 13.6% و17.9% على التوالي على أساس سنوي، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وقال المصرف، إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية للمصرف واصلت نموها في شهر مايو الماضي لتصل إلى 239.7 مليار ريال، كما شهدت الاحتياطيات الرسمية للمصرف نموا لتصل إلى 181.4 مليار ريال.

وأظهرت الأرقام أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية للمصرف ارتفعت بنهاية مايو مقارنة بـ 211.1 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022 لتحقق نموا بنسبة 13.6% على أساس سنوي وبنسبة 1.1% قياسا إلى أبريل العام الجاري.

وصعد إجمالي احتياطات المصرف الرسمية مع نهاية مايو الماضي بحوالي 27.6 مليار ريال مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، أي بزيادة 17.9% على أساس سنوي و1.4% قياسا إلى أبريل العام الجاري.

وبحسب الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمصرف، يعود نمو الاحتياطات الرسمية إلى صعود أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.8 مليار إلى مستوى 136.1 مليار ريال تقريبا في مايو هذا العام.

وفي موازاة ذلك، انخفض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الفترة ذاتها بقيمة 71 مليون ريال قياسا لمايو العام الماضي، ليصل إلى مستوى 5.3 مليار ريال تقريبا.

كما تراجعت في غضون ذلك الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بحوالي 1.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 18.9 مليار ريال قياسا إلى الشهر المماثل من العام الماضي.