مصرف الراجحي يحقق أفضل أرباح فصلية في الربع الثاني منذ الإدراج

حقق مصرف الراجحي السعودي في الربع الثاني من العام الجاري، أعلى أرباح فصلية منذ إدراجه في سوق الأسهم، بدعم من نمو صافي دخل التمويل والاستثمارات وأتعاب الخدمات المصرفية.

ارتفعت أرباح “الراجحي” بنسبة 18.1% في الربع الثاني من 2022، لتصل إلى 4.26 مليار ريال، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم البالغة 4.17 مليار ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال).

أداء مصرف الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي أكبر البنوك السعودية من حيث القيمة السوقية، لكنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الأصول بقيمة 581 مليار ريال، مقابل أصول قيمتها 911 مليار ريال للبنك الأهلي السعودي.

جاء ارتفاع صافي الدخل نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8%، وذلك بدعم من نمو صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الأحد.

قال عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي إن المصرف واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة وقام بتجنيب مخصصات مالية إضافية، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة أكثر من 293%.