مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة

استنادًا إلى التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين؛ قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%.

وقرر البنك أيضًا رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%.

مصرف البحرين المركزي يرفع الفائدة

وذلك فضلًا عن رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية؛ وذلك لاتخاذ أية تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

كان البنك المركزي الأمريكي قد رفع، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعًا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.