مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%.

كما قرر المصرف البحريني رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 5.50% إلى 6.00%.

ورفع المصرف سعر الفائدة التي يفرضها على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.00% إلى 6.50%.

هذا ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

يأتي ذلك بينما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس) في ختام جلسة السياسات المنعقدة ليومين، مما يؤشر على أن المركزي الأمريكي قرر التخفيف من موقفه المتشدد بدعم من إشارات على بدء انحسار التضخم.

وبذلك زادت أسعار الفائدة الأمريكية المفروضة على البنوك نظير الاقتراض من بعضها البعض لليلة واحدة إلى مدى يتراوح بين 4.25 و 4.5%، وهو أعلى مستوى يتم بلوغه منذ عام 2007.