مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة

قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 21 سبتمبر، وذلك إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكان مصرف قطر المركزي قد قام بتثبيت سعر فائدة الإيداع عند 5.75% وسعر الإقراض عند 6.25% وسعر إعادة الشراء عند 6%.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في اجتماع اليوم الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة منهيا حملة بدأها سابقا لرفعها، ومانحا مزيدا من الوقت لقراءة البيانات بشكل أكبر وفهم مدى التأثير الذي مارسته جولات الرفع السابقة على الاقتصاد الأمريكي.

وأبقى الفيدرالي فائدة التمويلات الفيدرالية في نطاق يترواح من 5.25% إلى 5.5%، وهو ذات المستوى الذي بلغه البنك في يوليو، كما أنه آخر مرة تم فيها رفع الفائدة التي تصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما.