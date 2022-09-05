مصرف أبو ظبي الإسلامي يدعو المساهمين لمناقشة اكتتاب ثانى بقيمة مليار جنيه

دعا مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر،المساهمين لاجتماع جمعية عامة عادية بتاريخ 4 أكتوبر القادم لمناقشة اكتتاب جديد فى زيادة رأسمال المصدر بقيمة مليار جنيه تقريبا.

وحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي أمس الأحد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع فى إجراءات دعوة المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسماله من 4 إلى 5 مليارات جنيه مصرى.

واشترطت الرقابة المالية على المصرف الإماراتى ألا يتم السير فى اجراءات زيادة رأسمال إلا بعد التأشير التجارى على الزيادة السابقة المنفذة فى يوليو الماضى.

ومن المقرر تنفيد الزيادة المشار إليها (مليار جنيه) عبر الاكتتاب فى 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5 قروش للسهم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي ينجح فى تغطية اكتتاب زيادة رأسماله منذ شهرين بقيمة 2 مليار جنيه

البورصة المصرية

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر فى 21 يوليو الماضى نجاح تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه بنسبة 95.9% في المرحلة الأولى.

وتوزعت الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

وأظهرت نتيجة الاكتتاب ساعتها بلوغ عدد الأسم المكتتب فيها حوالي 191.8 مليون سهم تعادل 95.9% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بينما تبقى 8.1 مليون سهم تعادل 4.1% تقريبا دون تغطية (جرى فتح مرحلة ثانية لتغطيتها فى وقت لاحق).

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

أبو ظبي يبيع ثلاث شركات تابعة بقيمة 200 مليون جنيه

ووافق مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، فى شهر أبريل الماضى، على بيع شركته التابعة الوطنية للزجاج والبلور إلى مجموعة الجارحى للحديد والصلب بقيمة إجمالية قدرها 33.7 مليون جنيه، مع ضمان فارق سعر لصغار المساهمين بنحو 15 قرشًا للسهم.

وتعهّد مصرف أبو ظبي الإسلامي لصغار المساهمين، خلال الثلاثة أشهر التالية، لتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية (حتى يوليو الماضى)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 21 أبريل الماضى.

وتعتبر شركة الوطنية للزجاج والبلور، إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، الذى أعلن، منذ ثلاث سنوات، رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة، فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.

وباع المصرف، خلال 2021، شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وكما نفّذ عدد من المستثمرين الأفراد فى 30 مارس 2021 عملية شراء شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

كما نفذت شركة تايكون القابضة، فى 17 أغسطس الماضى، عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية 27.7 مليون جنيه،بعد منافسة شرسة مع 6 شركات أخرى.

وتبلغ مساهمة المصرف فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74% ، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40%.

ويستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات أبو ظبي القابضة، وأبو ظبي كابيتال، وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42% وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89% كما يسهم البنك فى القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق ال 50%.