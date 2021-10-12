مصرف «أبو ظبي الإسلامي-مصر» يطور ماكينات الصراف الآلي بأحدث تكنولوجيا رقمية

الانتهاء من تغيير 107 ماكينات صراف آلي على مستوى الفروع

التخطيط لنشر 28 ماكينة أخرى خارجها بنهاية العام الجاري

ماكينات الصراف الآلي الجديدة مزودة بتقنية اللاتلامسية

الحلول التكنولوجية الجديدة تسهل المعاملات المصرفية على العملاء

تخدم فئة ذوي الهمم وتتفق مع رؤية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي

نحو مزيد من الخدمات الإليكترونية والتحولات الرقمية؛ بدأ مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” ADIB Egypt للحلول المصرفية المتفقة مع الشريعة الإسلامية في تطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATMs) واستبدالها بماكينات أخرى جديدة مزودة بأحدث التقنيات في مصر.

تم الانتهاء من تغيير 107 ماكينات على مستوى الفروع المنتشرة في محافظات الجمهورية، مع التخطيط لنشر 28 ماكينة أخرى خارج الفروع بنهاية العام الجاري، في المولات التجارية والمستشفيات والأسواق والمؤسسات الكبرى وغيرها، بما يعزز من شبكة ATMs التابعة للمصرف ويتيح تغطية أكبر في جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد استحداث ميزة التعامل بـ“البطاقات اللاتلامسية” أبرز ما تشمله عملية تطوير ماكينات الصراف الآلي، والتي تتيح للعميل إجراء معاملاته دون إدخال بطاقته إلى ماكينة الصراف الآلي، فعليه فقط تمرير بطاقته بالقرب منها، مما يتيح تسهيل إجراء المعاملات المالية بمرونة وسرعة وأمان.

وتعد البطاقات اللاتلامسية «contactless cards» بمثابة جيل جديد من بطاقات الدفع الإلكتروني، تدعم رؤية البنك المركزي في التحول الرقمي، وقد أصدرتها البنوك المصرية كأحد وسائل المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية الوقائية خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” ADIB Egypt أن هذا التطوير يأتي في إطار التزامه بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، إلى جانب طرح باقة من المنتجات المصرفية المميزة بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو تحقيق الشمول المالي.

ويستهدف مصرف “أبو ظبي الإسلامي-مصر” من عملية التطوير أيضًا إضافة العديد من المزايا الأخرى الجديدة لشبكة ماكينات الصراف الآلي بنهاية العام الجاري، منها تقليل المعاملات المباشرة، ووجود محفظة نقود داخل وخارج الهاتف المحمول، وإجراء تحويلات إلى بطاقات الـ”كاش باك”، وتفعيل خاصية اللاتلامسية بشكل أكبر، وتسهيل إجراء طلب كشف الحساب، إلى جانب توفير حلول تكنولوجية جديدة تخدم فئة ذوي الهمم.

وهو ما يُضاف إلى المزايا الحالية المتمثلة في إمكانية السحب والإيداع، واستصدار كشف حساب مصغر والاستعلام عن الرصيد وتحويل المبالغ بين حسابات العملاء وخدمات “فوري” لدفع الفواتير.