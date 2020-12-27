مصرف أبو ظبى الإسلامي يتلقى عرضا ثانيا لبيع «الإسكندرية للاستثمارات المالية»

أفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر اليوم الأحد، عن تلقيه عرضا ثانيا من عدة مستثمرين أفراد لشراء شركته التابعة الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.32 جنيه للسهم.

وقالت مصر أبو ظبى الإسلامى فى بيان للبورصة المصرية إن هذا العرض مقدم من مجموعة مسثتمرين يمثلهم أحمد فاروق ويستهدف شراء 84.9% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية.

ويستحوذ المصرف على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

وأرسلت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) إفصاحا مماثلا للبورصة باعتبارها تستحوذ على 40.69% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية.

مصرف أبو ظبى الإسلامى تلقى عرضا سابقا بسعر أقل قليلا

البورصة المصرية

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى الأسبوع الماضى عن تلقيه عرضا من شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.30 جنيه للسهم.

وقال المصرف فى بيان للبورصة (21 ديسمبر) إن عرض كيان يتضمن لإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية بنفس نسبة التداول الحر المتاحة حاليا (10% من الأسهم).

وأفصح مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر خلال العام الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع استراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

ويمتلك المصرف استثمارات في 11 شركات تابعة وشقيقة بنحو 86 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية فى 2018.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، و65.74% في الشركة الوطنية للتجارة والتنمية، و55.13% في شركة أسيوط الإسلامية للتجارة، و75.73% في شركة القاهرة للاستثمار.

كما يمتلك شركتي أبو ظبي القابضة وأبو ظبي كابيتال وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%.

كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسبتي 69.12% و51.25%.

ويعدّ مصرف أبوظبى الإسلامى مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مصرف أبوظبي يسجل 844 مليون جنيه أرباحا فى تسعة أشهر

مصرف – أبو ظبى – الإسلامى

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمصرف المصرى تراجع أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 844 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 967 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة للبنك تراجع صافى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.4% ليسجل 530.5 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 658.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال النصف الأول إلى 1.95 مليار جنيه، مقارنة بتكلفة 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 850 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشفت القوائم السنوية ارتفاع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات إلى 6.8 مليار جنيه حتى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكاليف الودائع إلى 3.7 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال 2018.

وارتفع صافى الدخل من العائد إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا خلال 2019، مقارنة بصافى دخل قدره 2.4 مليار جنيه فى 2018.