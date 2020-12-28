مصرف أبو ظبى الإسلامى يتلقى عرضا لبيع «أسيوط الوطنية» بسعر 28.5 جنيه للسهم

أفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر اليوم الإثنين، عن تلقيه عرضا من مستثمرين أفراد لشراء شركته التابعة أسيوط الوطنية للتجارة والتنمية بمتوسط سعر قدره 28.5 جنيه للسهم.

وقال مصرف أبو ظبى الإسلامى فى بيان للبورصة المصرية، إن هذا العرض مقدم من مجموعة مسثتمرين يمثلهم عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر ويستهدف شراء كل أسهم أسيوط الوطنية.

ويستحوذ المصرف على 66.6 % من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية منها 40 % بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

وأرسلت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) إفصاحا مماثلا للبورصة باعتبارها تستحوذ على 23.36% من أسهم أسيوط الوطنية.

ويبلغ رأسمال أسيوط الوطنية الحالى 66.8 مليون جنيه موزعا على 6.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

مصرف أبو ظبى الإسلامى تلقى عرضين لبيع شركة الإسكندرية للاستثمارات

البورصة المصرية

وأفصح المصرف الإماراتى فى وقت سابق عن تلقيه عرضين لبيع شركة تابعة أخرى” الإسكندرية للاستثمارات المالية”.

وتلقى المصرف الأحد عرضا من عدة مستثمرين أفراد يمثلهم أحمد فاروق لشراء 84.9% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.32 جنيه للسهم.

ويستحوذ المصرف على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

كما تستحوذ شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) على 40.69% من أسهم الشركة محل الاستحواذ.

وأفصح المصرف الأسبوع الماضى عن تلقيه عرضا (أسبق) من شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.30 جنيه للسهم.

وقال المصرف فى بيان للبورصة (21 ديسمبر) إن عرض كيان يتضمن لإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية بنفس نسبة التداول الحر المتاحة حاليا (10% من الأسهم).

أبو ظبى الإسلامى يرغب فى التخارج من 7 شركات تابعة

مصرف – أبو ظبى – الإسلامى

وأفصح مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر خلال العام الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع استراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

ويمتلك المصرف استثمارات في 11 شركة تابعة وشقيقة بنحو 86 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية فى 2018.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، كما تبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74% ، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40 %.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات، أبو ظبي القابضة ، أبو ظبي كابيتال، إديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%.

كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخسمين بالمائة.

ويعدّ مصرف أبوظبى الإسلامى مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي يسجل 844 مليون جنيه أرباحا فى 9 أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمصرف المصرى تراجع أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 844 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 967 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة للبنك تراجع صافى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.4% ليسجل 530.5 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 658.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال النصف الأول إلى 1.95 مليار جنيه، مقارنة بتكلفة 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 850 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشفت القوائم السنوية ارتفاع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات إلى 6.8 مليار جنيه حتى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكاليف الودائع إلى 3.7 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال 2018.

وارتفع صافى الدخل من العائد إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا خلال 2019، مقارنة بصافى دخل قدره 2.4 مليار جنيه فى 2018.