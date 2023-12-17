مصرف أبوظبي الإسلامي يوافق على تقديم عرض استحواذ على «القاهرة الوطنية» تمهيدا لشطبها من البورصة

وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل الأسهم حرة التداول لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.
وذلك بسعر مبدئي 10.5 جنيه، تمهيدا للسير في إجراءات شطب الشركة اختياريا من جداول البورصة المصرية.
وتبلغ نسبة مساهمة مصرف أبو ظبي الإسلامي المباشرة وغير المباشرة في شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 89.99%.
ووافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي ، على الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 100 مليون إلي 200 مليون جنيه.
وذلك بنفس حصة مساهمة البنك في رأسمال الشركة والبالغة 98%، وبذلك تصبح حصة مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي 196 مليون جنيه بدلا من 98 مليونا.
وتبلغ مساهمة شركة أبو ظبي للتمويل 2 مليون جنيه ، وشركة أبوظبي الإسلامي كابيتال 2 مليون جنيه.