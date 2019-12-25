مصرف أبوظبي الإسلامي يشارك بمعرض «باك بروسيس 2019﻿»

شارك فريق عمل قطاع الأعمال (Business Banking) بمصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” بالمعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية “باك بروسيس 2019″، بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 9-11 ديسمبر.

تأتي مشاركة المصرف في إطار دعم المصرف لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الصناعة وتوفير منتجات الخدمات المصرفية للعارضين والزوار.

نتائج أعمال البنك

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي عن النصف الأول من العام الجاري ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 74% مقارنة بالفترة المناظرة.

وأوضح المصرف في بيان للبورصة، أنه حقق صافي ربح بقيمة 658.558 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2019 مقابل 378.188 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وصعد صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 1.504.126 مليار جنيه مقابل 1.161.817 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجع مصرف أبو ظبي الإسلامي سبب الزيادة إلى ارتفاع الهامش المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ 576 مليون جنيه بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة في 2018.

هذا بالإضافة إلى ذلك زيادة العائد من استثمارات مالية في أدوات دين بالتكلفة المستهلكة ومقيمة من خلال الدخل الشامل والودائع بمبلغ 109 مليون جنيه بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة بعام 2018، بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع 342 مليون جنيه بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة بعام 2018.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2019 إلى 3.309.175 مليار جنيه مقابل 2.624.545 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة أظهرت القوائم المالية لمصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 601.213 مليون جنيه مقابل 368.460 مليون جنيه بالفترة المماثلة.