مصرف أبوظبي الإسلامي يحقق 2.16 مليار جنيه أرباحا خلال النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي نمو صافي الأرباح المجمعة بنسبة 113.8%، لتسجل 2.16 مليار جنيه، خلال النصف الأول من 2023، مقابل 1.01 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات “أبوظبي الإسلامي” المجمعة بنسبة 71.1%، خلال 6 أشهر، لتصل إلى 8.3 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت نتائج الأعمال المستقلة، تسجيل صافي ربح بقيمة 2.08 مليار جنيه، مقابل 972.2 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022.

يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي حقق نموا في صافي الأرباح خلال 2022، بنسبة 54%، لتسجل 2.12 مليار جنيه، وبزيادة 746 مليون جنيه عن عام 2021.