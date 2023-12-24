مصرف «أبوظبي الإسلامي- مصر ADIB» يحصد 37 جائزة عالمية 2023

الجوائز الممنوحة من المؤسسات المالية العالمية تعكس الأداء المتميز للمصرف واهتمامه بالابتكار في مجال الصيرفة الإسلامية

للعام السادس على التوالي مصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر” ADIB يفوز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية من جلوبال فاينانس

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: الجوائز شهادة تعزز التزامنا المستمر بالخدمات المصرفية الرقمية وتؤكد ريادتنا في مجال الصيرفة الإسلامية في مصر

المصرف يرفع رصيده من الجوائز العالمية خلال 2023 ويصنف ضمن أفضل 50 شركة من فوربس الشرق الأوسط ويقتنص 7 جوائز من مجلة يوروموني العالمية

يواصل مصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر ADIB ” مسيرته الناجحة في السوق المصرفية بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال؛ إذ حقق نجاحات وإنجازات عديدة على مدار الأشهر الماضية من عام 2023، ساهمت في رفع حصيلة الجوائز التي حصل عليها تتويجًا لجهوده لتصل إلى 37 جائزة متنوعة.

تم منح هذه الجوائز للمصرف من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في الشئون المالية، والتي تستند في اختياراتها على معايير دولية، بالإضافة إلى آراء المحللين المتخصصين، بما يجعل تلك الجوائز بمثابة إشادة هامة بالأداء المتميز للمصرف، واهتمامه بالابتكار في قطاع الخدمات المصرفية.

ويعد حصاد العام بمثابة تكليل للجهود التي يقوم بها “أبوظبي الإسلامي- مصر ” ADIB للتقدم في مسيرته الرائدة في سوق الصيرفة الإسلامية، بعدما أضاف عددًا أكبر من الجوائز مقارنةً بالعام الماضي، الذي فاز خلاله بـ20 جائزة عالمية؛ مؤكدًا بذلك مواصلته لمسيرة التميز هذا العام.

ومن أبرز الجوائز التي حصدها المصرف خلال العام: جوائز مجلة “جلوبال فاينانس”، التي منحت المصرف جوائزها في فئتين هما: “فئة التمويل الإسلامي”، حيث فاز مصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر” بجائزة أفضل مؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للعام السادس علي التوالي، وفئة “البنوك الرقمية”، التي توّج المصرف بـ4 جوائز فيها، وهي أفضل بنك إسلامي رقمي في مصر لعام 2023 وأفضل موقع متكيف للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في مصر، وأفضل واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة APIs في مصر، وأفضل مقدم لخدمات التمويل التجارية.

كما حصلت شركة “أدي كابيتال”، إحدى الأذرع الاستثمارية التابعة للمصرف، على جائزة “يوروموني للتمويل الإسلامي 2023″، لأفضل صفقة تمويل إسلامي بالعملة المحلية، وذلك عن صفقة التمويل المشترك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح شركات تابعة لمجموعة «السويدي إليكتريك» بقيمة 3 مليارات جنيه.

كما نال المصرف على ذات الصفقة جائزة «صفقة العام» لعام 2023 عن قارة إفريقيا من مجلة «ذا بانكر».

وتمكن المصرف في استطلاع مجلة “يوروموني” حول إدارة النقد لعام 2023، من اقتناص جائزة أفضل خدمة في قطاع التكنولوجيا في مصر.

كما حصد المصرف خمس جوائز أخرى من مجلة يوروموني وهما ريادة المصرف في مجال المسؤولية المجتمعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول الرقمية وتمويل الشركات الكبرى، فضلًا عن حصول شركة “أدي كابيتال” على جائزة ريادة الاستثمارات في السوق المصري. ومنحت مجلة “جلوبال إيكونوميكس” البريطانية المصرف جائزتي أفضل بنك إسلامي وأفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لهذا العام.

وفي هذا الصدد، أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر” عن سعادته قائلاً: يأتي هذا التكريم والجوائز التي حصدها مصرفنا خلال عام 2023 بمثابة شهادة ثقة على ريادتنا في الصيرفة الإسلامية، وحرصنا المستمر على دعم سبل التقدم في التكنولوجيا الرقمية، وسعينا الدؤوب نحو الابتكار وتوجيه الاستثمار لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا.

وقد حظى المصرف بهذا التكريم من جانب مؤسسات عالمية مرموقة، وهو ما يُظهر أداءً استثنائيًا للمصرف وفريق عمله على مدار الأشهر الماضية ويؤكد مكانته الراسخة في السوق المصرية.

وتابع علي: “يدفعنا هذا التكريم إلى مواصلة تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي والرقمي، واستمرار السعي نحو تقديم خدمات للعملاء بأعلى جودة، وتقديم منتجات وحلول مبتكرة وسهلة الاستخدام لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، كما أن هذه الجوائز بلا شك تعود بشكل غير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز من دور مصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر” ADIB في دعم الاقتصاد المصري، كأحد الثوابت التي تتضمنها استراتيجيته الطموحة”.

وتوالت الجوائز التي حصدها المصرف لتتضمن أيضًا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة جائزة “كوزموبوليتان ذا ديلي بيزنس” كأفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما منحته نفس المجلة جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2023.

فيما توجته مجلة “جلوبال براندز” بجائزة أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوجت مجلة “إنترناشونال بيزنس” ضمن جوائزها لعام 2023 المصرف بجائزتي الخدمات المصرفية الأكثر ابتكارًا عبر الإنترنت في مصر، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر.

كما حظى “أبوظبي الإسلامي- مصر” من مجلة “جلوبال بيزنس ريفيو” على جائزتين، هما أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر، وأفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر.

وفاز المصرف بجائزة أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2023 من مجلة “جلوبال بيزنس”، ومن مجلة “إنترناشونال فاينانس” التي منحته أيضًا جائزة البنك الرقمي الإسلامي الأكثر ابتكارًا في مصر لنفس العام. كما قدمت مجلة “وورلد بيزنس ستارز” للمصرف جائزتي أفضل بنك إسلامي رائد في مصر، وأفضل بنك يقدم خدمات مصرفية سهلة الاستخدام عبر الإنترنت في مصر.

وحصد المصرف كذلك جائزتين من “جلوبال بيزنس أوت لوك” خلال عام 2023، هما البنك الاستثماري الأسرع نمواً، والبنك الإسلامي الأكثر ابتكارًا على مستوى الخدمات المصرفية للشركات.

بينما فاز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية من مجلة “وورلد بيزنس أوت لوك”.

وواصل المصرف تفوقه بنيل جائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في مصر 2023، ضمن جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد (IRBA). فيما صنفته “فوربس الشرق الأوسط” ضمن أفضل 50 شركة مدرجة في مصر، كما حصد المصرف على جائزتين من مجلة “براندز رفيو” كأفضل بنك متوافق مع احكام الشريعة لعام 2023، وكذلك أفضل بنك في قطاع الخزانة وسوق المال، وحصد المصرف على ثلاث جوائز من مجلة “ورلد بيزنس أشيفرز”، هم أفضل بنك إسلامي لتمويل السيارات، وأفضل بنك إسلامي لعام 2023، وأفضل بنك تتوافق خدماته مع الشريعة الإسلامية.