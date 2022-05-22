مصرف «أبوظبي الإسلامي-مصر» الأفضل في سعر شراء الدولار والعملات الأجنبية

أعلن مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” عن تمكنه من تحقيق ريادة جديدة في السوق المصرفية ، فيما يشهد سعر الدولار تغيرات في التعاملات البنكية اليومية خلال الفترة الماضية ، حيث جاء المصرف خلال تعاملات الأسبوع الماضي والحالي كأفضل بنك في سعر الشراء من العملاء الراغبين في تغيير العملات الأجنبية، وذلك وفقا لأسعار الصرف المعلنة.

وجاء مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” كأفضل بنك يقدم أعلى سعر شراء العملات الأجنبية، مقدما أعلى سعر شراء الدولار واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وقال المصرف إن ما سجله مؤشر سعر شراء الدولار في “أبو ظبي الإسلامي-مصر” خلال الفترة الماضية قد عمل على جذب عملاء جدد، وكذلك تحفيز العملاء من الأفراد العاديين أو الشركات على إتمام المعاملات من خلال المصرف، وهو ما يتزامن مع سعي العملاء إلى ملاذ آمن، وبحثهم عن أفضل أسعار الصرف لشراء العملات.

كما أكد “مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر” أن حصوله على “الأفضل” بالسوق المصرية في شراء العملات من العملاء الراغبين في تغيير العملات الأجنبية وفقا لأسعار الصرف المعلنة، يعطي شهادة ثقة في المصرف، الذي يقدم منتجاته وخدماته المصرفية من خلال الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.