مصرف أبوظبي الإسلامي : مصر أهم سوق خارجية لنا.. ونستهدف نموًا 20%

أكد محمد علي، الرئيس التنفيذي لـ مصرف أبوظبي الإسلامي ، أن مصر تعتبر أهم سوق خارجية للبنك الإماراتي.

وقال ردًا على سؤال «المال» حول احتمالية التفكير في التخارج من مصر، إن المجموعة الإماراتية ترى أن مصر أهم سوق خارجية والاهتمام بها عالٍ جدًا.

وكانت أنباء قد انتشرت الفترة الأخيرة حول عزم بنوك خليجية وعربية الخروج من مصر، بعد إعلان بنك عوده عزمه بيع استثماراته.

في السياق نفسه أوضح علي، أن مصرف أبوظبي الإسلامي يستهدف الحفاظ على هامش العائد المحقق خلال العام الحالى، مع تحقيق نمو على مستوى الميزانية بنسب تتراوح بين 15-20% .

الشركات التابعة

وأوضح أن إجمالي الأرباح المحققة من الشركات التابعة خلال العام الماضي سجل نحو 125 مليون جنيه، مضيفًا أن شركة أبوظبي كابيتال حققت ربحا بقيمة 9.1 مليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 2.8 مليون جنيه في العام قبل الماضي.

وأضاف أن شركة أديليس التابعة للتأجير التمويلي تحولت للربحية خلال العام الماضي لتحقق ربحية بقيمة 11.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1.2 مليون جنيه في عام 2018 ، مشيرًا إلى أن أصول الشركة ارتفعت من 340 مليون جنيه في 2018، إلى 960 مليون جنيه في عام 2019، ومستهدف زيادتها لنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن البنك قام بتعيين إدارة جديدة ووضع خطة طموحة للشركة خلال العام المقبل.

وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي لديه نحو 38 شركة تابعة معظمها تحت التصفية، وجزء كبير منها موروث منذ عملية الاستحواذ، بينما هناك شركتين مؤسستين يمثلان ذراعا البنك هما أبوظبي كابيتال وأديليس للتأجير التمويلي.

وكشف أن البنك قام بإعادة هيكلة الشركة الوطنية للزجاج والبلور حتى تحولت من خسارة بقيمة 70 مليون جنيه منذ عامين، إلى ربح إجمالي 51 مليون جنيه بنهاية العام الماضي وصافي ربح بقيمة 2.4 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تقدم لها عدد من عروض الشراء ولكن البنك مازال يدرسها، موضحًا أن البنك يستهدف التخارج من معظم الشركات التي ليس لها علاقة بأنشطة البنك .

استثمارات العام الجاري

قال محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن البنك قام بضخ 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الماضي لتطوير الفروع والبنية التحتية والتكنولوجية وكذلك الحماية الداخلية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يستهدف إنفاق نحو 190 مليون جنيه للاستثمار في أمن المعلومات خلال العام الجاري، وتحقيق الحماية الكاملة لأنظمته لاسيما وأن أساليب وأفكار الهجمات الأمنية تتغير مع الوقت .

وأوضح أن البنك يستهدف إنفاق 300 مليون جنيه أخرى للاستثمار في البنية التحتية بخلاف نظم أمن المعلومات .

نتائج أعمال البنك

وبلغت صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية العام الماضي نحو 1.23 مليار جنيه مقابل 850.24 مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه بنمو سنوي 44%، على مستوى القوائم المجمعة .

وتشير النتائج المالية إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد خلال 2019 إلى 3.07 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بنمو سنوي 22.8%.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2019 إلى 6.9 مليار جنيه مقابل 5.72 مليار جنيه في 2018، بنمو 20.6%.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال نفس الفترة مبلغ 3.77 مليار جنيه مقابل 3.22 مليار جنيه، بزيادة 17.08%.

وارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 22.11% لتصل إلى 60.32 مليار جنيه بنهاية 2019 مقابل 49.4 مليار جنيه بنهاية 2018.

وبلغت محفظة تمويلات البنك والتسهيلات للعملاء نحو 30.73 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 23.8 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة 6.9 مليار جنيه ونسبتها 29%.

كما سجلت محفظة ودائع العملاء 51.16 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 39.88 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 28.3%.