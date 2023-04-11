مصرف أبوظبى الإسلامي يقدم تمويلا عقاريا لعملاء «نيو أفنيو للتسويق»

أبرمت شركة نيو أفنيو للتسويق العقاري تعاونًا إستراتيجيًّا مع مصرف “أبوظبى الإسلامي” لتقديم خدمات التمويل العقاري، لعملاء الشركة بفترات سداد تصل إلى 15 سنة وبعوائد تنافسية.

يأتي ذلك فى إطار حرص “نيو أفنيو” على تقديم حلول استثنائية وغير تقليدية لعملائها ولدفع المبيعات بالقطاع العقاري.

تفاصيل التعاون

ووفقًا لاتفاقية التعاون، يقدم مصرف “أبوظبي الإسلامي” التمويل لعملاء “نيو أفنيو” الجدد والحاليين، لشراء وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية.

يقدم البنك تمويلًا للوحدات السكنية حتى 80% من سعر الوحدة بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه، ويتم السداد حتى 15 عامًا.

وبالنسبة للتجاري والإداري، يتم منح تمويل بنسبة تصل إلى 70%، وبقيمة حتى 25 مليون جنيه، ويُتاح السداد حتى 10 سنوات.

دعم مصرفي للقطاع العقاري

من جانبه، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر: “يسعدنا تقديم خدماتنا المالية ودعم الشركات التي تسهم في دعم قطاع التمويل العقاري ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر بشكل عام، فنحن نسعى دائمًا إلى مساندة الشركات الرائدة في هذا المجال”.

وتابع: “نحرص على التعاون مع الشركات الجادة، وقد أثبتت نيو أفنيو جِدّيتها، واستحوذت على ثقة كبار مطوري القطاع العقاري والعملاء فى وقت زمني قياسي، ونتوقع أن يسهم التعاون فى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية”.

حلول تمويلية

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد الدسوقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نيو أفنيو، إن شركته منذ انطلاقها فى السوق المصرية حرصت على العمل مع أبرز المؤسسات في مختلف المجالات لتزويد عملائها بأفضل الخدمات .

وأضاف أن تعاون الشركة مع مصرف ابوظبي الإسلامي مصر انطلاقًا من المكانة المرموقة التي يتمتع بها، باعتباره من أكبر البنوك التي تقدم الحلول المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة.

خبرات سابقة

وانطلقت شركة نيو أفنيو فى السوق المصرية منذ عام 2015، واستطاعت اكتساب ثقة قطاع عريض من الشركات العقارية والعملاء، لتصبح واحدة من أبرز شركات التسويق العقاري، والتى تقدم حلولًا تسويقية واستشارات مبتكرة لكبار مطوري القطاع العقاري.