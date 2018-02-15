مصرفي يوضع سبب إلغاء مزاد الودائع متغيرة العائد

سيد بدرقال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمؤسسات المالية ببنك الشركة المصرفية SAIB، إن قرار إلغاء البنك المركزي مزاد الودائع متغيرة العائد، خلال الأسبوع الحالي، يرجع إلى عدم وجود استحقاقات في هذه الفترة للبنوك.وفي آخِر مزاد للودائع متغيرة العائد، الأربعاء قبل الماضي، كان يستح

سيد بدر





قال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمؤسسات المالية ببنك الشركة المصرفية SAIB، إن قرار إلغاء البنك المركزي مزاد الودائع متغيرة العائد، خلال الأسبوع الحالي، يرجع إلى عدم وجود استحقاقات في هذه الفترة للبنوك.

وفي آخِر مزاد للودائع متغيرة العائد، الأربعاء قبل الماضي، كان يستحق للبنوك نحو 100 مليار جنيه، وطرح “المركزي” مزادًا بقيمة 120 مليار جنيه، وفي معظم المزادات المطروحة سابقًا كان يستحق للبنوك مبالغ في نفس الوقت.

وتابع نجم: “المركزي يقرر عقد مزاد من عدمه وفقًا لرؤيته لحجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي”.

وتنعقد، خلال الدقائق المقبلة، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بالخفض أو التثبيت.

وطرح “المركزي” الآلية الجديدة بمجرد اتخاذ قرار تعويم العملة المحلية باعتبارها إحدى الأدوات التي يستخدمها لسحب السيولة من الأسواق لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

واستثمرت البنوك وفقًا للآلية الجديدة سيولة بقيمة 3.174 تريليون جنيه منذ طرحها في الثالث من نوفمبر 2016.