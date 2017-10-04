مصرفيون عن مخاطر ائتمان الـ SMEs: شركة واحدة تكفى

❐ أبوالفتوح: «الحالية» قادرة على تقديم جميع الخدمات للقطاع ❐ عزام: لا حاجة لأى كيانات أخرى فى الوقت الراهنأحمد الدسوقىيرى مصرفيون، على علاقة وثيقة بمخاطر الائتمان، أن السوق ليست بحاجة إلى شركة ضمان مخاطر أخرى بجانب الشركة الحالية التى تعمل بالسوق المصرية.وأكدوا أن شركة ضمان مخاطر ا

❐ أبوالفتوح: «الحالية» قادرة على تقديم جميع الخدمات للقطاع

❐ عزام: لا حاجة لأى كيانات أخرى فى الوقت الراهن

أحمد الدسوقى

يرى مصرفيون، على علاقة وثيقة بمخاطر الائتمان، أن السوق ليست بحاجة إلى شركة ضمان مخاطر أخرى بجانب الشركة الحالية التى تعمل بالسوق المصرية.

وأكدوا أن شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC تكفى لضمان مخاطر القطاعات المختلفة، وأبرزها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs، والتى تولى لها البنوك اهتمامًا كبيرًا للغاية، خاصة بعد المبادرة التى أطلقها البنك المركزى العام الماضى لخدمة القطاع .

وشددوا على ضرورة تقوية وضع الشركة القائمة فى السوق المصرية عبر عمل إعادة هيكلة واسعة لها وزيادة رأسمالها، حتى تستطيع تقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وكانت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، قالت فى مايو 2017، إن الشركة انتهت من %70 من خطتها لإعادة الهيكلة.

يشار إلى أن مشروع قانون البنوك الجديد تطرق لضوابط تأسيس مجموعة من الشركات ذات الأنشطة الجديدة والتى ستخضع لرقابة البنك المركزى، فسمح المشروع للمحافظ بالترخيص لشركات تقدم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من البنوك أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية، وحدد 20 مليون جنيه رأسمال لشركات الضمان.

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى مصر، إن شركة ضمان مخاطر الائتمان الحالية كافية، مطالباً فى الوقت ذاته بإجراء عملية هيكلة واسعة لها .

وأكد أنه إذا تمت تقوية الشركة بالشكل المناسب فستكون قادرة على تشجيع البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنوك بدأت تتوسع بشكل كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد إطلاق المركزى مبادرة الـ SMEs، مؤكدا أن مصرفه أدرك منذ سنوات طويلة أهمية هذا القطاع، وبدأ فى التركيز عليه وضخ التمويلات له، قائلاً:«نجحنا فى ضخ 36 مليار جنيه حتى الآن فى السوق المصرية».

وأضاف أبوالفتوح أن قيمة مشاركة البنك حتى الآن فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ 12 مليار جنيه لأكثر من 13 ألف مشروع، مؤكدا أن مصرفه يخطط لضخ مليارات جديدة فى القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.

كان البنك المركزى قد أطلق، مطلع العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا ضخه 200 مليار جنيه لدعم المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، إضافة إلى تقديم فرصة لـ350 ألف شركة لتوفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات.

واتفق حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، مع الرأى السابق فى أن شركة CGC تكفى فى السوق المصرية، لافتا إلى ضرورة زيادة رأسمالها.

وأشار إلى أن هذه الشركة تقدم خدمات كبيرة للبنوك التى تتوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن السوق ليست بحاجة كبيرة إلى كيانات أخرى تعمل فى هذا القطاع .

وأوضح أن البنوك تستعين أحياناً ببعض شركات التأمين العاملة فى مصر للمساهمة فى ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن البنوك بدأت فى التوسع فى هذا القطاع بشكل كبير بعد مبادرة المركزى.

وأشار إلى أن مصرفه يحتل مكانة جيدة بين البنوك المشاركة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى العام الماضى، لافتا إلى نجاحه فى ضخ 250 مليون جنيه فيها منذ إطلاقها.

وأضاف عزام أن حجم قروض المشروعات الصغيرة بالبنك يبلغ 1.850 مليار جنيه، وجار التخطيط لضخ أكثر من 150 مليونا قبل نهاية 2017 للوصول بها إلى مليارى جنيه.

وكان جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك

المركزى، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن القطاع المصرفى قام بضخ نحو 101 مليار جنيه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 37 ألف شركة ما بين صغيرة ومتوسطة فى الفترة من 31 ديسمبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016.

وبدوره، أشار مدير إدارة التعثر بأحد البنوك العاملة بمصر، رفض ذكر اسمه، إلى أن وجود هذه الشركة بجانب مبادرة المركزى حفزا البنوك بشكل كبير للغاية فى تمويل المشروعات الصغيرة حتى تعدت حجم التمويلات التى تم ضخها اكثر من 100 مليار جنيه، موضحًا أنه يجرى فى الوقت الراهن إعادة هيكلة واسعة لشركة ضمان مخاطر الائتمان.

وتوقع ضخ البنوك مزيدًا من التمويلات خلال الفترة المقبلة خاصة من قبل البنوك الحكومية وأبرزها «الأهلى» الذى يتصدر حالياً حجم التمويلات فى مبادرة المركزى وفى القطاع ككل .

وكانت الجمعية العمومية للشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان «CGC» قد وافقت خلال العام الماضى على اختيار لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى الحالى لتشغل منصب رئاسة مجلس إدارة الشركة، خلفًا لمحمد عبدالحميد، الرئيس السابق.

وتعد «CGC» الشركة الوحيدة العاملة فى نشاط ضمان مخاطر الائتمان بالسوق المصرية، وبدأت نشاطها عملها عام 1991 لضمان نسبة من التسهيلات الائتمانية التى تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، تشجيعًا لها على التعامل مع هذا القطاع.

ويساهم 8 بنوك فى رأسمال الشركة هي: الأهلى المصرى، القاهرة، التنمية الصناعية والعمال، الاستثمار العربى، SAIB، كريدى أجريكول، مصر، إيران للتنمية، إلى جانب شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

ونجحت الشركة بآلياتها المختلفة ونماذج الضمان المناسبة فى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الحصول على تمويلات بقيمة 23.6 مليار جنيه بحجم ضمانات صادرة من الشركة بلغت 11.6 مليار جنيه حتى عام 2013، ساهمت فى توفير ما يقرب من 786 ألف فرصة عمل، ورغم أن الشركة غير هادفة للربح، فإن كفاءة إدارتها استطاعت أن تحقق أرباحًا جيدة تعدت 20 مليونًا.