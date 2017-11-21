مصرفيون ضمن انتخابات الأندية الرياضية

سيد بدر النشاط المصرفي وإدارة الأموال ليس هو النشاط الوحيد في حياة رجال البنوك، على أهميته للاقتصاد المصري والمواطنين أصحاب الأموال، لكن يقوم المصرفيون بأنشطة أخرى في حياتهم، من بينها النشاط الرياضي، سواء بالممارسة أو الإدارة. تأتي انتخابات الأندية الرياضية المقرر لها الشهر الحال

سيد بدر





النشاط المصرفي وإدارة الأموال ليس هو النشاط الوحيد في حياة رجال البنوك، على أهميته للاقتصاد المصري والمواطنين أصحاب الأموال، لكن يقوم المصرفيون بأنشطة أخرى في حياتهم، من بينها النشاط الرياضي، سواء بالممارسة أو الإدارة.

تأتي انتخابات الأندية الرياضية المقرر لها الشهر الحالي لتكشف عن مشاركة بعض رجال البنوك السابقين والحاليين للمنافسة على رئاسة وعضوية مجالس إدارات هذه الأندية.

ويترأس باسل رحمي، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق والرئيس الحالي لشركة سندة للتمويل متناهي الصغر، قائمة تنافس ضمن انتخابات نادي التوفيقية للتنس.

كما يترشح طارق قنديل، رئيس قطاع المؤسسات الاستراتيجية وكبار العملاء بالبنك التجاري الدولي، على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك إبراهيم الكفراوي نائب رئيس بنك المشرق والمرشح عن نفس القائمة لعضوية مجلس الإدارة.

وفي انتخابات نادي هليوبوليس يترشح هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار، على منصب أمين صندوق النادي، وأسهم توفيق خلال تاريخه في تأسيس المجموعة المالية هيرميس، كما شغل عضوية مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، كما عمل ببنك مصر إيران.

ومن مؤيديه في الانتخابات التي تجري نهاية نوفمبر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.