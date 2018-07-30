مصرفيون: شكاوى من قصر المدة الزمنية المحددة لسداد أصل الدين

أحمد الدسوقى قال مصرفيون على علاقة وثيقة بالديون المتعثرة بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، إنهم تلقوا شكاوى تتعلق بقصر المدة الزمنية المحددة لسداد أصل الدين، مؤكدين أنها قد تقف عائقاً كبيراً أمام الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة.وطالب مستثمرون، زيادة الفترة المتاحة لسداد ال



أحمد الدسوقى

قال مصرفيون على علاقة وثيقة بالديون المتعثرة بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، إنهم تلقوا شكاوى تتعلق بقصر المدة الزمنية المحددة لسداد أصل الدين، مؤكدين أنها قد تقف عائقاً كبيراً أمام الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وطالب مستثمرون، زيادة الفترة المتاحة لسداد الديون ضمن مبادرة المتعثرين، التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً، إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر، وذلك حتى يستفيد أكبر عدد من العملاء دون التعرض لضغط السداد خلال فترة زمنية قصيرة، وإرهاق ميزانيات الشركات.

ووضع «المركزى« شرطاً لإعفاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة، يتمثل فى سداد %100 من رصيد الدين نقداً، فى موعد غايته نهاية ديسمبر المقبل.

فى السياق ذاته، قال رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك – رفض الافصاح عن هويته -، إن مصرفه تلقى شكاوى من الشركات التى تدخل تحت مظلة المبادرة حول قصر المدة المتاحة للسداد، قبل نهاية العام.

وأكد أن المستفيد الأكبر من المبادرة هم قدامى العملاء، الذين لم يتبق من أصل ديونهم إلا مبالغ بسيطة، مشيرا إلى أن أغلب العملاء أكدوا أن زيادة المهلة عام إضافى يمكنهم من السداد.

ولفت إلى أن عدد كبير من العملاء تقدم للاستفادة من المبادرة، ومن المقرر تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً أنها جيدة وتسعى لايجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين، ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم.

فيما أشار مدير إدارة التعثر بأحد البنوك المتخصصة، إلى أن مصرفه تلقى اتصالات من عملاء بعد إطلاق المبادرة لسداد أصول الدين إلا أنهم تراجعوا بسبب ضرورة السداد قبل نهاية العام، لأنهم لا يملكون سيولة مناسبة.

وأكد أن أغلب البنوك المشاركة فى المبادرة يواجهون نفس المشكلة، مشيراً إلى أن مد المهلة يحقق فائدة أكبر للبنك والعميل.

وتعفى المبادرة العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، كما يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل ضمانات المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score)، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص تلك المديونية، مع الإقرار أنه عميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.

وتبلغ إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل

المخاطبين بالمبادرة، 16.8 مليار جنيه، منها 12 ملياراً للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه للعملاء الأفراد.

وتأتى المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك، لإيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين، ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم، كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

