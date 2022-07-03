مصرفيون: تقليل الاعتماد على الكاش أبرز أهداف السحب والإيداع عبر ماكينات«pos»

◗❙ ناجى : الخدمة الجديدة تخفف الضغط على الفروع وماكينات الصراف الآلى

◗❙ سمير: البنوك وضعت إستراتيجية طموح لتدريب التجار على آليات التعامل

أكد مصرفيون وخبراء فى مجال التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية أن إتاحة خدمة السحب والإيداع «cash in& cash out» من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» يهدف إلى دعم إستراتيجية البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش وتخفيف الضغط على الفروع البنكية وماكينات الصراف الآلى خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تفعيل خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات «pos » يأتى فى إطار سعى البنوك نحو التوسع فى تقديم جميع خدمات التكنولوجيا المتكاملة للتجار فى مختلف أنحاء الجمهورية .

وأشاروا إلى أن أحد أبرز الأسباب نحو تفعيل البنوك خدمات السحب والإيداع من خلال نقاط البيع الإلكترونية هى تقليل تداول الكاش عند التجار خاصة محطات الوقود ومنافذ البيع الكبيرة، بهدف توفير السيولة للعملاء باستخدام نقاط البيع كبديل لماكينات الصراف.

وأوضحوا أن البنوك المصرية سوف تتبنى إستراتيجية توسعية لتدريب التجار على الآليات الجديدة بهدف تُمكينهم من متابعة السحب والإيداع وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل أبسط خلال الفترة المقبلة.

وأعلن بنك مصر فى بيان صدر عنه عن توفير خدمات سحب وإيداع الأموال عبر نقاط الدفع «POS» لعملاء المصارف بالتعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى «EBC» تماشيا مع إستراتيجيات البنك المركزى المصرى فى تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي؛ حيث أطلق بنك مصر الرائد فى الحلول التكنولوجية والمدفوعات الإلكترونية هذه الخدمة بهدف توفير أفضل الخدمات غير المصرفية وتلبية الاحتياجات المتطورة.

وحصلت شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية على رخصة تقديم خدمة «الكاش أواى» من البنك المركزى، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، حيث تهدف الرخصة إلى إتاحة خدمة الصرف النقدى من محطات الوقود باستخدام ماكينات الـ «pos» والتى توفر خدمة صرف المعاشات والرواتب لكل عملاء الجهاز المصرفى.

كما تتيح الخدمة إمكانية صرف الفئات النقدية الصغيرة من خلال عدد كبير من محطات الوقود فى مختلف محافظات مصر.

يأتى ذلك انطلاقًا من حرص البنك الأهلى المصرى على دعم الخطط الإستراتيجية للدولة نحو التوجه إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال توفير خدمة «الكاش أواى» فى مختلف المحافظات.

وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقاري العربى المصرى إن إطلاق خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات نقاط الدفع «POS» سيكون له تأثير إيجابى فى تخفيف الضغط على الفروع البنكية وماكينات الصراف الآلى.

وأوضح أن تفعيل خدمات السحب والإيداع عبر نقاط الدفع الإلكترونية سوف يساعد بشكل كبير نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على تداول الكاش خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البنوك المصرية سوف تتبنى إستراتيجية توسعية نحو تدريب التجار على التقنيات الجديدة والتى تُمكن التجار من متابعة السحب والإيداع وتقديم تلك الخدمات الإلكترونية بشكل أبسط خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إتاحة البنوك عمليات السحب والإيداع عبر نقاط الدفع «POS» ستكون لجميع حاملى الكروت البنكية داخل القطاع المصرفى، موضحا أن البنوك ستقوم بتوفير جميع خدمات المدفوعات الإلكترونية المتكاملة للتجار بهدف تيسير عمليات السداد المختلفة للعملاء.

ولفت إلى أن تفعيل خدمات السحب والإيداع عبر نقاط الدفع الإلكترونية «pos » سيكون من خلال شبكة التجار المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء إطلاق البنوك تفعيل خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات البيع الإلكترونية هى تقليل تداول النقود عند التجار خاصة محطات الوقود ومنافذ البيع الكبرى، فى مختلف المحافظات.

وأوضح أن البنوك توسعت فى انتشار ماكينات«pos» فى جميع أنحاء الجمهورية، عبر التعاون مع عدد كبير من التجار خلال الآونة الأخيرة بهدف زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية وذلك فى إطار توجيهات البنك المركزى لنشر أعداد نقاط البيع بهدف التسريع نحو التحول الرقمى.

وأكد أن مبادرات «المركزى» لتنشيط السداد الإلكترونى، عبر تمويل خطة نشر 100 ألف نقطة بيع «POS» وأداة دفع سريع «QR Code» لعبت دورًا كبيرا لزيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة.

وأصدر البنك المركزى قواعد جديدة خلال الآونة لعمل ميسرى الدفع الإلكترونى، لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية وتيسيرها، والتى تساعد فى نشر الوسائل المختلفة لقبول المدفوعات منها «الموبايل بانكنج»، و«الإنترنت بانكنج»، والدفع من خلال الهاتف المحمول.

على صعيد آخر، قال عبدالعزيز سمير مدير قطاع التجزئة المصرفية والفروع فى بنك البركة، إن إتاحة خدمات سحب وإيداع الأموال عبر نقاط الدفع «POS» يهدف إلى تقليل الضغط من العملاء على الفروع البنكية وماكينات الصراف الآلى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البنوك التى حصلت على رخصة السداد الإلكترونى عبر ماكينات «pos» وضعت إستراتيجية طموح لتدريب التجار على آليات السحب والإيداع من خلال الماكينات.

وقال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزى – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن عدد المصارف التى حصلت على رخصة السداد الإلكترونى من خلال ماكينات الـ «pos» ارتفع إلى 11 بنكًا، بعد حصول 4 جديدة على التراخيص، فيما لم يفصح عن هويتها.

وأعلنت 7 بنوك فى وقت سابق عن حصولها على رخصة السداد الإلكترونى وهى: «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، العربى الأفريقى، الإسكندرية، قطر الوطنى».

وأشار إلى أن خدمات السحب والإيداع عبر خدمات السداد الإلكترونى المختلفة سيكون لها تأثير إيجابى، فى تقليل تداول الكاش، عند التجار الذين يمتلكون «Pos» أو «QRcode”.

من ناحية أخرى، قال محمد بدرة الخبير المصرفى إن توفير خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات نقاط الدفع «POS» سوف يلعب دورًا محوريا فى تخفيف الضغط على الفروع البنكية وماكينات الصراف الآلى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إطلاق خدمات السحب والإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية تهدف إلي إتاحة خدمة الصرف النقدى من محطات الوقود ومنافذ البيع الكبيرة باستخدام ماكينات الـ«pos» لجميع عملاء القطاع المصرفى.

وأضاف أن القطاع المصرفى يسعى جاهدا نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال توفير خدمة «الكاش أواى» فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك إطار دعم الخطط الإستراتيجية للبنك المركزى المصرى.