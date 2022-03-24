مصرفيون: تحسن النشاط الاقتصادى وراء زيادة الأتعاب والعمولات خلال العام الماضى

ارتفعت إلى 5.7 مليار جنيه فى 12 بنكًا

قال خبراء مصرفيون فى تصريحات صحفية لـ«المال» إن النمو فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال العام الماضى جاء مدفوعًا بعدة أسباب، أهمها إلغاء مبادرة تأجيل أقساط القروض لعملاء البنوك من الأفراد والشركات، وأضافوا أن العامل الثانى هو تحسن النشاط الاقتصادى العالمى، وعودة حركة التجارة العالمية بشكل نسبى.

وحقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات داخل 12 بنكًا عاملة فى السوق المصرية نموًا يجاوز الـ%14 خلال العام الماضى، ليصل إلى 5.768 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ 5.058 مليار.

وطبقًا لبيانات حديثة جمعتها جريدة لـ«المال» من القوائم المالية لنحو 12 بنكًا، ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات داخل 10 بنوك، فى حين تراجع فى كل من «الأهلى المتحد والبركة».

وأضاف الخبراء أن استمرار مبادرة البنك المركزى الخاصة بعمولات الدفع الإلكترونى وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، لن تؤثر بشكل كبير على النمو فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات داخل القطاع المصرفى، مؤكدين أن المبادرة عززت من الشمول المالى وشجعت العملاء بالبنوك للتعامل عبر وسائل القنوات الإلكترونية المختلفة.

وأشارو إلى أن كلما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات زادت الإيرادات داخل البنوك.

وتوقعوا زيادة النمو فى صافى الدخل خلال العام الحالى 2022 نتيجة قرارات البنك المركزى المصرى بوقف مستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية.

وليد ناجى: إلغاء «المركزى» لمبادرة تأجيل الأقساط سبب فى صعود صافى الدخل

وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى

قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن إلغاء البنك المركزى مبادرة تأجيل أقساط القروض لعملاء البنوك من الأفراد والشركات أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء النمو فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال 2021.

وقرر البنك المركزى فى سبتمبر 2020 عدم تجديد مبادرة تأجيل أقساط القروض لعملاء البنوك من الأفراد والشركات.

وأوضح «ناجى» أن مبادرات البنك المركزى الخاصة بإلغاء عمولات الدفع الإلكترونى وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، لن تؤثر بشكل كبير على النمو فى صافى الدخل الأتعاب والعمولات للبنوك، مشيرًا إلى أن استمرار المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى والتيسير على العملاء وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

وأضاف أن تحسن النشاط الاقتصادى العالمى، وعودة حركة التجارة العالمية بشكل نسبى انعكس بشكل إيجابى على زيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال العام الماضى.

وتوقع ناجى زيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال العام الحالى.

محمد عبدالمنعم: إعــادة تنشـــيط الاســتيراد والتصـدير انعكــس بشـكل إيجابى

على الجانب الآخر، قال محمد عبدالمنعم إن إعادة تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وعودة الأسواق الخارجية إلى نشاطها خلال النصف الأخير من العام الماضى، انعكس بشكل إيجابى على زيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات.

وأوضح أن قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء لمبادرة تأجيل أقساط القروض لعملاء داخل البنوك أسهم بشكل كبير فى زيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنهاية الربع الأخير من العام الماضى.

وأضاف أن زيادة صافى الدخل من الأتعاب، تتناسب طرديًا مع إيرادات البنوك، فكلما نما صافى الدخل ارتفعت الإيرادات داخل البنوك.

وأشار إلى المصروفات الإدارية التى قامت البنوك بتحصيلها من التسهيلات الائتمانية التى منحتها للافراد والشركات أديت إلى زيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات فى خلال الآونة الأخيرة.

وأظهرت إحصائيات النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى صعود قروض القطاع المصرفى إلى 3.002 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2.939 تريليون بنهاية أكتوبر السابق عليه.

محمد عبدالمنعم

وتوقع «عبدالمنعم» أن قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية سوف يزيد صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال العام الحالى.

وأصدر البنك المركزى فى فبراير قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وأوضح «المركزى» أن القرار يأتى فى إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس المقبل.

وارتفعت صافى الدخل من الأتعاب والعمولات داخل بنك التعمير والإسكان، بنسبة %14.6 ، ليصل إلى 411.4 مليون جنيه بنهاية 2021، مقارنة مع 358.858 مليون نهاية ديسمبر السابق عليه.

كما نما صافى الدخل من الأتعاب والعمولات داخل بنك البركة الإسلامى، بنسبة %37.9 ليسجل 271.548 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 196.867 مليون خلال الفترة المناظرة من 2020.

وسجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ببنك بلوم 112.996 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 136.7 مليون خلال نفس فترة المقارنة من 2020.

وصعد بنك الشركة المصرفية «saib» بصافى الأتعاب والعمولات بنسبة %14.6 مسجلًا 19.215 مليون دولار نهاية ديسمبر 2021، مقابل 16.766 مليون بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وطبقًا للقوائم المالية، ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات داخل البنك التجارى الدولى بنسبة %15.6 مسجلا 2.39 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 2.07 مليار خلال نفس فترة المقارنة من 2020.

وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك أبوظبى التجارى بنسبة %78.9 ليصل إلى 291.96 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 163.128 مليون بنهاية عام 2020.

وداخل البنك الأهلى الكويتى زاد صافى الدخل من الأتعاب والعمولات، بنسبة %22.7 ليصل إلى 294.43 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 ، مقابل 239.919 مليون خلال الفترة نفسها من 2020.

كما زاد صافى الدخل من الأتعاب والعمولات داخل البنك المصرى الخليجى بنسبة %5.5 بنهاية 2021، ليسجل 210.7 مليون جنيه، من 199.633 مليون خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضى.

كما سجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بالبنك الأهلى المتحد 224.583 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 298.026 مليون بنهاية العام المناظر له من 2020.

وانخفض صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك البركة بنسبة %15.6 ليصل إلى 178.9 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2021، مقابل 212 مليون نهاية 2020.

وتراجع صافى الدخل من الأتعاب لدى البنك الأهلى الكويتى خلال العام الماضى بنسبة %6.8 ليصل إلى 256.3 مليون جنيه، مقابل 275.16 مليون خلال الفترة المناظرة من 2020.

كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك قناة السويس 174.347 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 174.772 مليون جنيه. بنهاية ديسمبر 2020.

بينما ارتفع صافى الدخل الأتعاب والعمولات فى بنك كريدى أجريكول بنسبة %15.5 ليصل إلى 571.252 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 494.542 مليون نهاية ديسمبر 2020.

وداخل الإمارات دبى الوطنى، صعد صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %12 ليسجل 514.108 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 457.783 مليون بنهاية ديسمبر السابق عليه.