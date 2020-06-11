مصرفيون: تأجيل سداد القروض تعزز محافظ التجزئة حتى سبتمبر

توقع خبراء مصرفيون أن يشهد قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك تراجعًا خلال العام الجارى، مدفوعًا بتفشى فيروس كورونا، وتأثيره على الاقتصاد المحلى والعالمى.

يرى الخبراء أن قرار البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض حتى 6 أشهر يحد نسبيا من التراجع المتوقع، مشيرين إلى أنه أحد الأسباب وراء الارتفاع الطفيف بنسبة %7.2 لإجمالى تمويلات الأفراد داخل عينة من البنوك ضمت 15 بنكا، أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من العام الجارى.

قرر البنك المركزى فى مارس الماضى تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر، تنتهى فى سبتمبر المقبل.

ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع العائلى 15.9 مليار جنيه فى أول شهرين من العام الجارى إلى 405.619 مليار جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 389.67 مليار جنيه نهاية 2019، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى.

تصدر البنك الأهلى قائمة المصارف من حيث التمويلات التى أضيفت إلى محفظة قروض التجزئة المصرفية، التى بلغت 8.4 مليار جنيه خلال الربع الأول، بحسب بيان رسمى.

بلغت محفظة البنك الحكومى 98.4 مليار جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 90 مليارا فى ديسمبر 2019.

فى المرتبة الثانية جاء بنك قطر الوطنى من خلال ضخ قروض بقيمة 3.3 مليار جنيه لتصل إجمالى المحفظة الى 29.8 مليار بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقابل 26.56 مليار فى ديسمبر.

حصل البنك التجارى الدولى على المرتبة الثالثة من البنوك المقدمة لقروض استهلاكية بمحفظة بلغت نهاية الربع الأول من العام الجارى بقيمة 28.4 مليار جنيه، بزيادة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 27.2 مليار جنيه نهاية 2019.

أظهر مسح «المال» أن بنك الإسكندرية منح قروضًا بقيمة 21 مليارًا نهاية مارس الماضى، ليحتل المركز الرابع من بين محافظ التجزئة بالبنوك، بزيادة %2 خلال 3 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 20.5 مليار جنيه، نهاية ديسمبر 2019، ويليه بنك قناة السويس بقيمة 15.5 مليار جنيه نهاية مارس، مقابل 15.3 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

جاء بنك التعمير والاسكان فى المرتبة السادسة بقيمة 10.4 مليار جنيه، بزيادة 518 مليون جنيه خلال 3 أشهر الاولى من العام الحالى، عن 9.9 مليار جنيه فى ديسمبر السابق له، ويليه مصرف أبو ظبى بقروض بالغة 9.8 مليار جنيه نهاية مارس الماضى يزيادة 68 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام الجارى.

قدم بنكHSBC تمويلات للأفراد بقيمة 5.51 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، مسجلًا تراجعاً خلال الربع الأول بنسبة %0.3 ، مقابل 5.53 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

من حيث معدلات النمو.. حصد بنك التجارى وفا المركز الأول محققا معدل زيادة فى محفظة قروض التجزئة بلغ %15.1 عبر ضخ تمويلات بقيمة تجاوزت 600 مليون جنيه ، ليصل إجمالى المحفظة إلى 4.65 مليار جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 4.04 مليار فى ديسمبر.

تلاه البنك المصرى الخليجى بمعدل نمو %13.1 لتصل محفظة التجزئة لديه إلى 5.7 مليار جنيه، مقابل 5.04 مليار خلال نفس الفترة.

عبد العال: أتوقع تحقيق قروض الأفراد لمعدلات نمو %14 خلال الربع الثانى

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن معدلات نمو محافظ التجزئة فى القطاع المصرفى ارتفعت بشكل كبير فى الربع الأول من العام .

أكد أن %7 متوسط النمو فى قروض التجزئة خلال الربع الأول من 2020، هى نسبة جيدة ومشجعة ومحفزة.

أضاف أن سعى البنوك خلال الربع الأول من العام الجارى إلى تحسين التحول الإلكترونى، وتقديم الخدمات التكنولجيا والمنتجات الرقمية، لتطبيق آليات التباعد المجتمعى الناجمة عن تفشى فيروس كورونا زاد الطلب على المنتجات وفتح حسابات جديدة، والحصول على تمويلات شخصية مدفوعًا بزيادة الاستهلاك فى الآونة الأخيرة.

أشار إلى أن ارتفاع نسبة قروض التجزئة يعود إلى زيادة طلب العملاء على منتجات التجزئة من خلال الخدمات الرقمية والتكنولوجية، ونقاط الدفع الإلكترونى، وكروت الإئتمانية.

أكد عبدالعال أن قرار البنك المركزى بتأجيل سداد أقساط القروض والفوائد للبطاقات، دفع إلى زيادة محافظ التجزئة بالقطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تستمر حتى الربع الثالث من العام.

توقع ارتفاع متوسط نمو قروض التجزئة إلى %14 نهاية النصف الأول من العام الجارى.

ناجي: مبادرة المركزى وراء الصعود فى الربع الأول

يرى وليد ناجى، الخبير المصرفى ومدير قطاع التجزئة بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، أن معدلات النمو الحالية لمحافظ التجزئة مشجعة ومحفزة للقطاع المصرفى.

أشار إلى أن الإقبال الكبير على الشهادات مرتفعة العائد التى طرحها بنكى الأهلى ومصر بنسبة فائدة %15 ساهم فى لجوء عدد كبير من أصحاب هذه الشهادات إلى الحصول على القروض بضمانها لتمويل التزاماتهم الحياتية، ما دفع إلى زيادة محافظ التجزئة بشكل قوى داخل البنكين الحكوميين.

تجاوزت حصيلة الشهادة %15 التى يطرحها «الأهلى» و«مصر» 170 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات الأسبوع الجارى، أى خلال شهرين تقريبًا من إطلاقها.

أشار إلى أن تفشى فيروس كورونا من شأنه التأثير سلبا على كل قطاعات بالبنوك، نظراً لعزوف نسبة من العملاء عن الاقتراض حتى استقرار الوضع الاقتصادى.

أشار إلى أن قرار البنك المركزى بتأجيل سداد أقساط القروض دفع إلى زيادة محافظ التجزئة خلال الربع الأول، كما يعمل على الحد نسبيا من تراجع تمويلات الأفراد خلال الربع الثانى والثالث من العام الجارى، حتى انتهاء المبادرة.

بدرة: تمويلات الأفراد تتراجع فى الربع الثانى نتيجة تفشى كورونا

توقع محمد بدرة، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العقارى، أن تتراجع معدلات نمو محافظ التجزئة المصرفية خلال الربع الثانى من العام الجارى بسبب تأثير تفشى فيروس كورونا وتأثير على الاقتصاد المحلى والعالمى.

أوضح أن ارتفاع قروض التجزئة يعود إلى إطلاق مبادرات البنك المركزى لتأجيل اقساط القروض.

أشار إلى أن قطاع التجزئة المصرفية مرجح أن يشهد حالة من التعافى من جديد خلال الربع الأول من العام المقبل.

تطور محفظة التجزئة المصرفية لعدد من البنوك خلال الربع الأول من العام الجارى البنك Mar-20 Dec-19 الفرق نسبة التغير % بنك الاسكندرية 21.03 20.5 0.53 2.59 البنك التجاري الدولي 28.4 27.3 1.1 4.03 كريدي أجريكول 7.9 7.5 0.4 5.33 قطر الوطني 29.9 26.56 3.34 12.58 التعمير والاسكان 10.4 9.9 0.5 5.05 البركة 1.8 1.81 -0.01 -0.55 الأهلي 98.4 90 8.4 9.33 المصري الخليجي 5.7 5.04 0.66 13.10 قناة السويس 15.5 15.37 0.13 0.85 الاتحاد الوطني 5.1 5.05 0.05 0.99 HSBC 5.52 5.54 -0.02 -0.36 الكويت الوطني 5.98 5.52 0.46 8.33 التجاري وفا 4.65 4.04 0.61 15.10 ابوظبي الاسلامي 9.81 9.13 0.68 7.45 الأهلي الكويتي 6.64 6.19 0.45 7.27 256.73 239.45 17.28 7.22

المصدر: ميزانيات البنوك – إعداد – المال

محمود الصباغ – فاطمة إمام