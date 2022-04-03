قال مصرفيون إن إطلاق البنك المركزى المصرى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باى «InstaPay» لا يعنى عدم استمرار إستراتيجية البنوك فى تدشين أو الاستحواذ على شركات المدفوعات الرقمية والإلكترونية، موضحين أن شبكة المدفوعات الوطنية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود وتعزيز الشمول المالى.

وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن إطلاق البنوك شركات مدفوعات رقمية وإلكترونية أسهم بشكل رئيسى فى تدعيم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى تماشيًا مع خطط البنك المركزى خلال الآونة الأخيرة.

وأشاروا إلى أن منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى «InstaPay» تمكن العملاء من إتمام المعاملات الرقمية بشكل لحظى ، طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وتوقعوا أن بعض البنوك ستسعى إلى تدشين أو الاستحواذ على نسبة حاكمة من رأسمال شركات المدفوعات الرقمية، بهدف إطلاق المزيد من المنتجات الإلكترونية وتلبية احتياجات جميع العملاء.

وكشف البنك المركزى فى مارس الماضى عن الإطلاق الرسمى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باي«InstaPay» لعملاء القطاع المصرفى بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيا بشكل لحظى.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى، واستمرارا لجهود البنك المركزى المصرى الاستباقية فى التطور الرقمى.

واتجه البنك المركزى المصرى منذ عامين إلى تغيير شامل يتم فيه استخدام التقنيات الرقمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات، تماشيًا مع خطة الدولة فى التحول إلى مجتمع لا نقدى.

وتوسعت البنوك العاملة فى السوق المصرية فى التحول الرقمى من خلال طرح العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية وقد أثبتت جدارتها وقوتها خلال الآونة الأخيرة.

ولى لطفى: إستراتيجية «كريدى أجريكول مصر» تسيرفى اتجاه «أنستا باى»

وقال ولى الدين لطفى نائب العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر إن مصرفه لا يدرس فى الوقت الحالى تدشين شركة للمدفوعات الإلكترونية.

وأوضح أن خطة البنك هى السير فى اتجاه منظومة شبكة المدفوعات اللحظية و«أنستا باى» لأنها مهمة للدولة.

وأضاف أن التحول الرقمى صار أحد أهم الأسباب الرئيسية التى أدت إلى إطلاق البنك المركزى لمنظومة المدفوعات اللحظية، مشيرًا إلى أن البنوك أطلقت العديد من الخدمات الديجيتال الجديدة خلال الآونة الأخيرة وهو ما انعكس بشكل إيجابى على تحقيق الشمول المالى.

وأشار إلى أن البنوك وضعت خطة طموح لتطوير وتحديث بياناتها التكنولوجية وأنظمتها الداخلية بهدف تلبية احتياجات عملائها وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية، تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.

وليد ناجى: كيانات مكملة للقطاع فى تقديم الخدمات الإلكترونية

وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن البنوك المصرية لاتزل فى حاجة إلى تدشين شركات المدفوعات الرقمية والإلكترونية، إلى جانب منظومة المدفوعات اللحظية، مشيرا إلى أنها تقوم على دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.

وأوضح أن شركات المدفوعات الرقمية تعتبر مكملة للقطاع المصرفى فى تقديم الخدمات المصرفية التكنولوجية، بهدف التحول إلى مجتمع أقل نقدا وتعزيز الشمول المالى.

وتوقع أن يسعى عدد كبير من البنوك للاستحواذ على نسبة كبيرة فى رأسمال بعض الشركات المدفوعات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الدولة والبنك المركزى نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكترونى وتعزيز الشمول المالى.

وسمح مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، فى يوليو 2020، للبنوك بتملك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى، بدون حد أقصى.

وقام بإلغاء قرار حظر امتلاك المصارف أسهم الشركات غير المالية منها (شركات الدفع الإلكتروني) بما يزيد على %40 من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى.

وأضاف «ناجى» أن إطلاق منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق انستا باى «InstaPray» يأتى فى إطار دعم التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، مشيرًا إلى أنها تتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية لحظيًا طوال أيام الأسبوع.

ولفت إلى أن تطبيق «إنستاباى» يتيح للعملاء تحويل الأموال بشكل لحظى بين الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة على المنظومة.

محمد بدرة: أتوقع إطلاق أو استحواذ المصارف على شركات تكنولوجيا قريبا

وعلى الجانب الآخر يرى محمد بدرة الخبير المصرفى أن التوسع فى شركات المدفوعات الإلكترونية انعكاس طبيعى للتحول الرقمى وتدعيم الشمول المالى.

وأوضح أن البنوك المصرية وضعت خطة طموح لإطلاق والاستحواذ على نسبة حاكمة فى رأسمال عدد كبير من شركات المدفوعات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة لتحقيق أهدافها وتحسين أدائها بكفاءة عبر إطلاق المزيد من المنتجات الإلكترونية.

وأضاف أن منظومة المدفوعات اللحظية «InstaPay» تعتمد على أنظمة تشغيل حديثة لتقديم إجراء المعاملات وتحول الحسابات للعملاء بشكل لحظى، مشيرا إلى أن شبكة المدفوعات الوطنية تتيح التكامل مع شركات المدفوعات الرقمية بهدف خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لجميع فئات شرائح العملاء داخل القطاع المصرفى.

وكشف إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى المصرى، عن إطلاق منظومة المدفوعات اللحظية للعملاء الأفراد (Instant Payments) فى 22 مارس الماضى، متوقعا انتهاء جميع البنوك من الربط الفنى على المنظومة بنهاية أبريل الحالى.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن تلك المنظومة ستتيح للعملاء إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا، طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية.