مصرفيون: إلغاء آخر قيود الدولار يؤكد صلابة سوق الصرف

❏ عبدالفتاح: القرار إشارة لعدم وجود مشكلة فى تداول الكاش ❏ النجار: يحرك ركود سوق العملة والسلع ❏ الحريرى: «تقفيل» الميزانيات رفع السعر.. ولا عودة للسوق السوداءسهير محمد ــ سيد بدرألغى البنك المركزى، الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى، للشركات العاملة بمجال السلع غير الأساسية، المق

❏ عبدالفتاح: القرار إشارة لعدم وجود مشكلة فى تداول الكاش

❏ النجار: يحرك ركود سوق العملة والسلع

❏ الحريرى: «تقفيل» الميزانيات رفع السعر.. ولا عودة للسوق السوداء



سهير محمد ــ سيد بدر

ألغى البنك المركزى، الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى، للشركات العاملة بمجال السلع غير الأساسية، المقررة بـ10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف شهرياً للإيداع، و30 ألف دولار شهريًا للسحب.

وتعزز الخطوة السابقة من الثقة فى سوق الصرف المحلى، كما أنها تختبر قدرة البنوك على تلبية طلبات هذه الفئة من الشركات.

اعتبر هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية والعمال، القرار بمثابة دليل على صلابة سوق الصرف المحلى، وقدرته على تلبية الطلب على العملات الأجنبية، من جانب الشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية.

قال إن القرار يلغى آخر القيود المفروضة على تداول الدولار، وبالتالى فإن البنك المركزى يرسل إشارة إلى السوق والمتعاملين أنه لا توجد مشكلة فى تداول الكاش، وأن سوق الصرف الرسمى قادر على تلبية الاحتياجات.

ألغى المركزى فى وقت سابق سقف تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج البالغ 100 ألف دولار، كما قام «المركزى» بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى السلع الأساسية، مثل الأغذية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، ما يأتى استمرارًا لتوجهات البنك المركزى لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية، وضمان توفير السلع والمنتجات الأساسية فى السوق المصرية.

عن إمكانية أن يسفر القرار عن ارتفاع الطلب، وخلق ضغوط على سوق العملة، أوضح أن الضغوط عند حدها الأدنى، نظرا لقيام البنوك بتلبية الطلب، وأن أسعار الصرف الحالية مرتفعة، وتقف حائط صد أمام التوسع فى استيراد المنتجات غير الأساسية.

لفت إلى أن القرار يجعل تداول السلع غير الأساسية أكثر سهولة، ويؤدى لانخفاض أسعارها فى الفترة المقبلة.

وأرجع رئيس قطاع الخزانة بالبنك، الارتفاع الطفيف فى سعر العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، إلى الأحداث الإرهابية فى العريش، وقرب انتهاء العام، هى الفترة التى تشهد تحركات من جانب الشركات لإغلاق مراكزها المالية بالعملات الأجنبية، وتكوين مخصصات والسعى لتدبير العملة اللازمة لتحويل أرباحها فيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية.

أشاد أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمؤسسات المالية ببنك SAIB، بقرارى محافظ البنك المركزى، بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع للشركات وزيادة فائض مراكز العملات الأجنبية، موضحًا أن القرارات تعنى استقرار السوق، وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.

وأشار إلى أن السيولة الدولارية أصبحت تحقق فائضًا يوميًا بالبنوك، وبالتالى لا بد من فتح المجال للاحتياجات دون قيود، موضحًا أن القرارين لن يساهما فى عودة السوق السوداء، فى ظل ارتفاع حجم السيولة بالبنوك المحلية، وتوحيد سعر الصرف.

أوضح أن هناك إجراءات اتخذت مسبقًا من شأنها ضمان عدم نشاط السوق السوداء والمتاجرة بالدولار، منها ضرورة إثبات عمليات الاستيراد بالمستندات، بين البنوك دون أن يكون العميل وسيطًا فى هذه المراسلات، وأن تكون الشركات مسجلة لدى سجل المستوردين بوزارة التجارة ما يضمن عدم استخدام السيولة فى غير الغرض المخصص لها.

عن قرار زيادة حد الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية قال نجم، إن القرار يوفر للبنوك سيولة إضافية، شأنها المساعدة فى تلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، لا سيما بعد قرار رفع الحد الأقصى للإيداع والسحب للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية.

أكد طارق متولى، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك بلوم – مصر السابق، أن القرار يصب فى صالح الاستثمار لأن رفع القيود بشكل عام رسالة واضحة لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعى، قبل الظروف الاستثنائية والثورات، مشيرا إلى أنه كان من الممكن اتخاذه قبل ذلك، لكن المركزى يمتلك الرؤية الأوضح للوضع.

أوضح متولى أن فرض أى قيود على العرض والطلب يكون له تأثير سلبى على الاقتصاد والاستثمار الأجنبى، فيما يتعلق بحرية تداول النقد الأجنبى وحركة دخول الأموال، وأن اتخاذ هذا القرار جاء فى توقيت مناسب، ويعطى رسالة إيجايبة عن استقرار الوضع الاقتصادى، فى ظل مؤشرات دولية إيجابية عن الاقتصاد منها تحسن التقييم الائتمانى لمصر، وصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، وارتفاع احتياطى النقد الإجنبى إلى 36 مليار دولار، وارتفاع معدل النمو 5%.

قال إن القرار رسالة طمأنة للمستثمر، واستكمالاً لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أنه من المستبعد أن يكون هناك اتجاه للدولرى، لأن القرار رسالة لتوافر العملة، ولا بد ألا يكون هناك ربط بين وجود صعود للسعر، والقرار، كما أنه لا بد ألا يكون هناك قلق من حرية السحب والإيداع، لأإن البنوك تطبق قواعد أعرف عميلك.

أكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يصب فى مصلحة السوق بشكل كبير، التى تعانى من الركود على مستوى كل القطاعات.

قال النجار، إن القرار صحيح %100، جاء فى الوقت المناسب، لأنه استكمالًا للتحرر من بقية القيود، التى فرضت على حركة النقد الأجنبى منذ 2011 التى سبقها رفع القيود على الحوالات والإيداع والسحب للأفراد.

استبعد النجار أن يؤدى القرار إلى الإفراط فى الاستيراد، لأن السوق تعانى من ركود، والقرار بمثابة تنشيط للاستيراد، وتحريك السوق، دون إفراط بسب ارتفاع الأسعار بشكل عام، وتراجع القوى الشرائية، هو ما يجعل هناك حذر فى الاستيراد، وارتفاع سعر الفائدة الذى يؤدى إلى امتصاص السيولة.

أكد النجار أنه من المستبعد أن يكون هناك ارتفاعًا لسعر الدولار، أو عودة السوق السوداء، لأن العملة الأجنبية أصبحت متوافرة، بدليل تدبير كل الطلبات للمستودرين خلال الفترة الماضية، وأنها خطوة محسوبة من جانب البنك المركزى، موضحاً أنه حتى حال حدوث ارتفاع سعر الدولار، من المؤكد أن المركزى يتدخل.

أكد على الحريرى، سكرتير الشعية العامة للصرافات السابق ورئيس شركة الإسراء للصرافة، أنه لن يكون هناك عودة للسوق السوداء، بعد قرار رفع قيود السحب والإيداع لاستيراد السلع غير الأساسية، لأن السوق يعانى من حالة ركود، ولا توجد طلبات على الدولار، إلا طلب مرتبط بنهاية العام المالى وتقفيل الميزانيات.

أوضح الحريرى أن القرار يصب فى صالح المستوردين، بعد المعاناة فى تدبير العملة للسلع غير الأساسية، مؤكداً أن الإقبال أكبر على البنوك للتدبير لهم، وليس الصرافات، لأن لديها فائضًا كبيرًا، كما أن الشركات تورد الفائض يوميا إلى البنوك.

أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى وجود طلبات بسبب تقفيل الميزانيات التى تستمر من شهر نوفمبر حتى 25 من ديسمبر، مستبعدًا أن تعود السوق السوداء، لأن الدولار متوافر بالفعل، والقرار فى حد ذاته رسالة تأكيد على توافر العملة الأجنبية.