مصرفيان: يتوقعان رفع المركزي الفائدة في اجتماع غدا ..واستقرار سعر الدولار

توقع مصرفيان تحدثا لـ” المال” أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المزمع انعقاده غدا الخميس إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%.

ومن المقرر أن تجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ،غدا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي ، يوم 27أكتوبر الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصبح عند مستوى 13.25 ، 14.25، 13.75% على الترتيب ، كما قرر رفع الفائدة واقع 200 نقطة أساس على سعر الائتمان والخصم ليصل عند مستوى 13.75%.

كما رجحا عدم قدوم البنك المركزي على أي خطوة جديدة بشأن تحرير سعر الصرف في اجتماع غدا .

ووفقا للمصرفيان فأن السعر العادل للدولار أمام الجنيه يمكن أن يصل عند مستوى 26 جنيها بغض النظر عن حجم التدفقات من العملة الأجنبية.