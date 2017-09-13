مصرفى أردنى يوضح تأثير الربيع العربى على بلاده

سمر السيد وهاجر عمران قال عادل الشركس، نائب البنك المركزى الأردنى، إن بلاده تعرضت لصدمات خارجية عقب اندلاع ثروات الربيع العربى، فقد فقدت الغاز المورد من مصر أوائل عام 2011، ما أدى لتراكم وزيادة مديونياتها الخارجية لاعتمادها على الديزل عالى…

سمر السيد وهاجر عمران

قال عادل الشركس، نائب البنك المركزى الأردنى، إن بلاده تعرضت لصدمات خارجية عقب اندلاع ثروات الربيع العربى، فقد فقدت الغاز المورد من مصر أوائل عام 2011، ما أدى لتراكم وزيادة مديونياتها الخارجية لاعتمادها على الديزل عالى التكلفة.

وأضاف الشركس، فى كلمته بالمؤتمر الذى نظمه بنك الاستثمار الأوروبى، اليوم الأربعاء، تحت عنوان: “تعزيز الاستثمارات فى منطقة المتوسط”، أنها لم تستطيع تنفيذ الاصلاحلات الاقتصادية المطلوبة منها فى ذلك التوقيت، ولذا كان من الضرورى تحويل مصادر الطاقة وإنشاء محطات طاقة متجددة.

وأشار إلى أن الربيع العربى خلق أيضاً مشكلة اللاجئين، وتابع: “هناك الكثير من اللاجئين فى الأردن الآن، ومنذ 6 سنوات ولا نعرف متى سيذهبون واحتياجاتهم كثيرة فى ظل استخدامهم لكافة خدمات البنية التحتية للدولة”.

وأكد أن ارتفاع حجم مديونياتها حاليا بات يمثل خطرًا كبيرًا، بالمقارنة مع المؤشرات الاقتصادية الكلية.

فى سياق متصل، ذكر أن الشركات الكبيرة فى المغرب تنافس نظيرتها الصغيرة والمتوسطة حالياً فى الحصول على القروض، لكن البنك المركزى وضع سياسات وبرنامج لصالح المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بالإقراض والاقتراض، وتم إنشاء شركة برأسمال 100 مليون دينار أردنى لمساعدة الشركات للتصدير.

وتم إنشاء صناديق برؤوس أموال منخفضة لصالح تيسيير الكثير من الأعمال على تلك المشروعات الصغيرة ولانعاشها.