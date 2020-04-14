مصرع 7 إرهابيين واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة.. الداخلية تعلن تفاصيل عملية الأميرية

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية في عملية مداهمة البؤرة الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة.

خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد المسيحيين

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية، يعانق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن الإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وتابع البيان أنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 منهم.

أسلحة وذخائر بحوزتهم

وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الغيرة.

وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط آخر، واثنين من قوات الشرطة.

مخزن للمتفجرات بالمطرية

وفى هذا الإطار تم تحديد مخزن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، كانوا يستعدون لاستخدامها في مخططهم الإرهابى، وعثر داخله على 4 أسلحة نارية كمية من الذخائر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.