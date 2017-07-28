مصرع 6 وإصابة 20 فى حادث تصادم بالعلمين

نقل الحالات الحرجة إلى الإسكندرية معتز محمودشهدت منطقة العلمين اليوم، حادث اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.وزار اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، المصابين بمستشفي العلمين، إثر الحادث، والذي أسفر عن مصرع 6 مواطنين، وإصابة 20 آخرين.واطمئنن أبو زيد على حا

نقل الحالات الحرجة إلى الإسكندرية





معتز محمود

شهدت منطقة العلمين اليوم، حادث اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وزار اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، المصابين بمستشفي العلمين، إثر الحادث، والذي أسفر عن مصرع 6 مواطنين، وإصابة 20 آخرين.

واطمئنن أبو زيد على حالة المصابين الصحية، وتأكد من تقديم الإسعافات الطبية لهم، وقرر نقل الحالات الحرجة إلى الإسكندرية فورا لتلقي العلاج.

ووجه المحافظ بتوفير الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، ونقل أي حالات طارئة لمستشفيات الاسكندرية، كما قرر المحافظ صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل متوفى من ضحايا الحادث، مع توفير سيارات لنقل جثامين ضحايا الحادث إلي محل إقامتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة، أن 16 مصابًا من ضحايا الحادث قد غادروا المستشفى، بعد تلقي الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم، مضيفا أنه بناء علي توجيهات محافظ مطروح تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمستشفي فور ورود بلاغ بالحادث.