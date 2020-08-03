مصرع 5 وتضرر 3500 منزل في السودان جراء السيول

عادة ما يشهد السودان أمطارا غزيرة بين يونيو وأكتوبر.

أعلنت وزارة الداخلية في السودان الاثنين، إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في البلاد أودت بحياة خمسة أشخاص فيما دمرت أو أضرت بما يقارب 3500 منزل، في الأسبوع الماضي.

وبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس، في بيان، أن الفيضانات دمرت بين يومي الخميس والسبت 1179 مسكنا.

في غضون ذلك، أصيب 2173 مسكنا بأضرار في مناطق عدة؛ من بينها ولايتا الجزيرة (وسط) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وبحسب ما نقلت فرانس برس، ذكرت السلطات المحلية أن انهيار سد بوط على النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة دمر مئات المنازل.

وعادة ما يشهد السودان أمطارا غزيرة بين يونيو وأكتوبر.

في غضون ذلك، حذرت وحدة الإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من عدة ولايات.

