الإسكندرية

مصرع 4 وإصابة 2 إثر تصادم سيارتين في مطروح و«أبو غنيمة» يتابع الحادث (صور)

ويأتى ذلك بعد أن كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة بمتابعة حادث تصادم سيارتين بالكيلو ٥٠ طريق مرسي مطروح السلوم
معتز محمود 1:01 ص, الأربعاء, 11 مارس 20 1:01 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

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قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح بمتابعة حادث تصادم سيارتين بالكيلو ٥٠ طريق مرسي مطروح السلوم بمنطقة المثانى بمدينة النجيلة والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 2.

وقام السكرتير العام بتفقد مستشفى مطروح العام للاطمئنان على الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين ،ومتابعة تيسير الإجراءات اللازمة لأسر المتوفين.

ويأتى ذلك بعد أن كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة بمتابعة حادث التصادم.

كان حادث وقع مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة المثانى بمدينة النجيلة نتيجة اصطدام سيارتين أسفر عن وفاة أربع أفراد وإصابة أثنين آخرين.

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بقلم معتز محمود

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